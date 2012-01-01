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Тур де Франс: Томас выиграл 11-й этап и перехватил желтую майку лидера

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Британец из Sky не дал шансов оппонентам на сложном горном этапе.
Финиш Томаса
Финиш Томаса
letour.fr

Британец Герейнт Томас выиграл на этом Тур де Франс и возглавил общий зачет.

Тур де Франс. 11-й этап. Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 3.29,36
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,20
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время

Благодаря успешным выступлениям на этом этапе, британцы из Sky возглавили общий зачет многодневки.

Тур де Франс. Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 44.06,16
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,25
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,44

На нашем сайте доступны расписание и результаты всех этапов Тур де Франс

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Теги: велоспорт, Тур де Франс
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