Тур де Франс: Томас выиграл 11-й этап и перехватил желтую майку лидера

Британец из Sky не дал шансов оппонентам на сложном горном этапе.

Британец Герейнт Томас выиграл на этом Тур де Франс и возглавил общий зачет.

Тур де Франс. 11-й этап. Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 3.29,36

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,20

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время

Благодаря успешным выступлениям на этом этапе, британцы из Sky возглавили общий зачет многодневки.

Тур де Франс. Общий зачет

1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 44.06,16

2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,25

3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,44

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