Тур де Франс: Томас выиграл 11-й этап и перехватил желтую майку лидера
Британец из Sky не дал шансов оппонентам на сложном горном этапе.
Британец Герейнт Томас выиграл на этом Тур де Франс и возглавил общий зачет.
Тур де Франс. 11-й этап. Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 3.29,36
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 0,20
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время
Благодаря успешным выступлениям на этом этапе, британцы из Sky возглавили общий зачет многодневки.
Тур де Франс. Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 44.06,16
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,25
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,44
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