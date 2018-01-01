Тур де Франс: Алафилипп – триумфатор десятого этапа
Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп стал победителем десятого этапа Тур де Франс.
Тур де Франс. Этап 10. Анси – Ле Гран-Борнан, 158,5 км
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 4.25,27
2. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – 1,34
3. Рейм Таарамяэ (Эстония, Direct Energie) – 1,40
4. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 1,44
Бельгиец Ван Авермат занял четвертое место на этом этапе и в очередной раз упрочил лидерство в общем зачете.
Тур де Франс. Общий зачет.
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 40.34,28
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 02,22
3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 03,10
4. Якоб Фульсанг (Дания, Astana) – 03,12
5. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 03,20
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