Тур де Франс: Алафилипп – триумфатор десятого этапа

Первая французская победа в этом году.

Французский велогонщик Жюлиан Алафилипп стал победителем десятого этапа Тур де Франс.

Тур де Франс. Этап 10. Анси – Ле Гран-Борнан, 158,5 км

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 4.25,27

2. Йон Исагирре Инчаусти (Испания, Bahrain Merida) – 1,34

3. Рейм Таарамяэ (Эстония, Direct Energie) – 1,40

4. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 1,44

Бельгиец Ван Авермат занял четвертое место на этом этапе и в очередной раз упрочил лидерство в общем зачете.

Тур де Франс. Общий зачет.

1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 40.34,28

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 02,22

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 03,10

4. Якоб Фульсанг (Дания, Astana) – 03,12

5. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 03,20

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