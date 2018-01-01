Тур де Франс: Дегенкольб - победитель 9-го этапа
Немец Йон Дегенкольб стал победителем девятого этапа Тур де Франс, опередив сразу трех бельгийцев - Ван Авермата, Лампера и Жильбера.
Тур де Франс. 9-й этап. Крепость Аррас – Рубэ 156,5 км
1. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3.24,26
2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время
3. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)
4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,19
Несмотря на то, что Ван Авермату не удалось выиграть этот этап, он укрепил свое лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от британца Герейнта Томаса.
Общий зачет
1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36.07,17
2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43
3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44
4. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,50
5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31
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