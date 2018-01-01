Тур де Франс: Дегенкольб - победитель 9-го этапа

Это первая победа немца на этой многодневке.

Немец Йон Дегенкольб стал победителем девятого этапа Тур де Франс, опередив сразу трех бельгийцев - Ван Авермата, Лампера и Жильбера.

Тур де Франс. 9-й этап. Крепость Аррас – Рубэ 156,5 км

1. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3.24,26

2. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – то же время

3. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)

4. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,19

Несмотря на то, что Ван Авермату не удалось выиграть этот этап, он укрепил свое лидерство в общем зачете, увеличив отрыв от британца Герейнта Томаса.

Общий зачет

1. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 36.07,17

2. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,43

3. Филипп Жильбер (Бельгия, Quick-Step Floors) – 0,44

4. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 0,50

5. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 1,31

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