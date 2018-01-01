Тур де Франс 2018: расписание и результаты всех этапов

Вашему вниманию расписание и результаты всех этапов самой известной и престижной велосипедной гонки мира – Тур де Франс.

105-й выпуск Тур де Франс – шоссейного гранд-тура, который пройдет по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года.

Старт состоится в Нуармутье-ан-л'Иль, а финиширует гонка на Елисейских Полях в Париже. Первоначально Тур должен был начаться на неделю раньше, но был перенесен из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вашему вниманию расписание и результаты всех этапов:

Этап 1: Нуармутье-ан-л’Иль – Фонтене-ле-Конт, 201 км

Победитель: Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 4.23,32

Этап 2: Муийрон-Сен-Жермен – Ла-Рош-сюр-Йон, 182,5 км

Победитель: Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 4.06,37

Этап 3: Шоле – Шоле (TTT), 35,5 км

Победитель: BMC – 38,46

Этап 4: Ла Боль – Сарзо, 195 км

Победитель: Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)

Этап 5: Лорьян – Кемпер, 204,5 км

Победитель: Петер Саган (Словакия, Bora–Hansgrohe) – 4:48.06

Этап 6: Брест – Мюр-де-Бретань, 181 км

Победитель: Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 4:13.43

Этап 7: Фужер – Шартр, 231 км

Победитель: Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 5.43,42

Этап 8: Дре – Амьен, 181 км

Победитель: Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4.32,36

Этап 9: Аррас – Рубэ, 156,5 км

Победитель: Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3.24,26

16.07 Понедельник. День отдыха

17.07 Вторник. Этап 10: Анси – Ле Гран-Борнан, 158,5 км

18.07 Среда. Этап 11: Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км

19.07 Четверг. Этап 12: Бур-Сен-Морис – Альп д'Юэз, 175,5 км

20.07 Пятница. Этап 13: Ле-Бур-д’Уазан – Валанс, 169,5 км

21.07 Суббота. Этап 14: Сен-Поль-Труа-Шато – Манд, 188 км

22.07 Воскресенье. Этап 15: Мийо – Каркасон, 181,5 км

23.07 Понедельник. День отдыха

24.07 Вторник. Этап 16: Каркасон – Баньер-де-Люшон, 218 км

25.07 Среда. Этап 17: Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан, 65 км

26.07 Четверг. Этап 18: Три-сюр-Баиз – По, 171 км

27.07 Пятница. Этап 19: Лурд – Ларенс, 200,5 км

28.07 Суббота. Этап 20: Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет (ITT), 31 км

29.07 Воскресенье. Этап 21: Уй – Париж, Елисейские Поля, 116 км

Участники

Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд.

WorldTeams (18)

AG2R La Mondiale

Astana

Bahrain-Merida

BMC Racing

Bora-Hansgrohe

Groupama-FDJ

Lotto-Soudal

Mitchelton-Scott

Movistar

Quick-Step Floors

Dimension Data

EF Education First-Drapac

Katusha-Alpecin

LottoNL-Jumbo

Sky

Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Профессиональные континентальные команды (4)

Cofidis

Direct Énergie

Fortuneo-Samsic

Wanty-Groupe Gobert

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