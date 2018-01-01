Тур де Франс 2018: расписание и результаты всех этапов
105-й выпуск Тур де Франс – шоссейного гранд-тура, который пройдет по дорогам Франции и Испании с 7 по 29 июля 2018 года.
Старт состоится в Нуармутье-ан-л'Иль, а финиширует гонка на Елисейских Полях в Париже. Первоначально Тур должен был начаться на неделю раньше, но был перенесен из-за чемпионата мира по футболу 2018 года.
Вашему вниманию расписание и результаты всех этапов:
Этап 1: Нуармутье-ан-л’Иль – Фонтене-ле-Конт, 201 км
Победитель: Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 4.23,32
Этап 2: Муийрон-Сен-Жермен – Ла-Рош-сюр-Йон, 182,5 км
Победитель: Петер Саган (Словакия, BORA – hansgrohe) – 4.06,37
Этап 3: Шоле – Шоле (TTT), 35,5 км
Победитель: BMC – 38,46
Этап 4: Ла Боль – Сарзо, 195 км
Победитель: Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors)
Этап 5: Лорьян – Кемпер, 204,5 км
Победитель: Петер Саган (Словакия, Bora–Hansgrohe) – 4:48.06
Этап 6: Брест – Мюр-де-Бретань, 181 км
Победитель: Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 4:13.43
Этап 7: Фужер – Шартр, 231 км
Победитель: Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 5.43,42
Этап 8: Дре – Амьен, 181 км
Победитель: Дилан Груневеген (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4.32,36
Этап 9: Аррас – Рубэ, 156,5 км
Победитель: Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo) – 3.24,26
16.07 Понедельник. День отдыха
17.07 Вторник. Этап 10: Анси – Ле Гран-Борнан, 158,5 км
18.07 Среда. Этап 11: Альбервиль – Ла Розьер, 108,5 км
19.07 Четверг. Этап 12: Бур-Сен-Морис – Альп д'Юэз, 175,5 км
20.07 Пятница. Этап 13: Ле-Бур-д’Уазан – Валанс, 169,5 км
21.07 Суббота. Этап 14: Сен-Поль-Труа-Шато – Манд, 188 км
22.07 Воскресенье. Этап 15: Мийо – Каркасон, 181,5 км
23.07 Понедельник. День отдыха
24.07 Вторник. Этап 16: Каркасон – Баньер-де-Люшон, 218 км
25.07 Среда. Этап 17: Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан, 65 км
26.07 Четверг. Этап 18: Три-сюр-Баиз – По, 171 км
27.07 Пятница. Этап 19: Лурд – Ларенс, 200,5 км
28.07 Суббота. Этап 20: Сен-Пе-сюр-Нивель – Эспелет (ITT), 31 км
29.07 Воскресенье. Этап 21: Уй – Париж, Елисейские Поля, 116 км
Участники
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд мирового тура. Также организаторами были предоставлены 4 специальных приглашения (уайлд-кард) для профессиональных континентальных команд.
WorldTeams (18)
AG2R La Mondiale
Astana
Bahrain-Merida
BMC Racing
Bora-Hansgrohe
Groupama-FDJ
Lotto-Soudal
Mitchelton-Scott
Movistar
Quick-Step Floors
Dimension Data
EF Education First-Drapac
Katusha-Alpecin
LottoNL-Jumbo
Sky
Sunweb
Trek-Segafredo
UAE Emirates
Профессиональные континентальные команды (4)
Cofidis
Direct Énergie
Fortuneo-Samsic
Wanty-Groupe Gobert
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