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Падун: Цель на сезон – набираться опыта

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Талантливый украинский велогонщик прокомментировал свою победу на этапе Тура Альп.
Марк Падун
Марк Падун

Молодой украинский велогонщик Марк Падун, который проводит свой дебютный сезон в профессионалах, выиграл этап Тура Альп (эта победа стала первой для него на взрослом уровне)

После гонки Марк рассказал о том, какой была подготовка, какие ближайшие планы, и чего он сам хотел бы добиться.

"Я думаю, каждый любитель велоспорта знает, что такое многодневка, все по-разному настраиваются, а подготовительный процесс такой же, как и у любых других гонок. Главное - хорошее общее самочувствие, с этим в Альпах раз все сложилось.

Задача на гонки была у меня, так же как у всей команды - бороться за победу в генерале, поэтому Поццовиво был у нас в приоритете. Я старался помогать ему, делать все, что от меня зависело.

Какие эмоции были, когда пересек финишную линию? Первое ощущение - радость и удовольствие.

Цели на сезон - быть стабильным на протяжении всего сезона, а также учиться и набираться опыта. Это самое главное для меня на этом этапе карьеры, как говорится, "век живи - век учись!", - цитирует Марка Падуна racehorizonpark.com.

Ранее сообщалось, что украинец Марк Падун поднялся на 243 строчки в рейтинге Мирового тура UCI.

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Теги: Марк Падун, велоспорт
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