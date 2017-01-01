Украинский велогонщик Гривко финишировал в топ-15 пролога на Туре Романдии

Украинец успешно стартовал на престижной гонке в Швейцарии.

Украинский велогонщик Астаны Андрей Гривко финишировал в группе лидеров на прологе на Туре Романдии, которая проходит дорогами Швейцарии.

Четырехкилометровый пролог Гривко преодолел за 5 минут и 44 секунды и показал 13-й результат, уступив 11 секунд Майклу Мэттьюсу из Team Sunweb.

Ранее сообщалось, что украинец Марк Падун поднялся на 243 строчки в рейтинге Мирового тура UCI.

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