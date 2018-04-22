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Украинец Марк Падун поднялся на 243 строчки в рейтинге Мирового тура UCI

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Молодой украинец серьезно добавил в мировом рейтинге после Тура Альп.
Марк Падун
Марк Падун

Молодой украинский велогонщик Марк Падун, который проводит свой дебютный сезон в профессионалах и выиграл этап Тура Альп (эта победа стала первой для него на взрослом уровне), совершил серьезный прорыв в мировом рейтинге.

22-летний Падун поднялся на 243 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации и вышел на 609-ю позицию с 122 очками.

В мировом рейтинге лидирует Саган (3800), вторым идет британец Крис Фрум (Sky, 3754,43), третьим – итальянец Винченцо Нибали (Bahrain-Merida, 3132).

Лучшими из украинцев в рейтинге являются Виталий Буц (191-е место) и Андрей Василюк (193-е место) из команды Team Hurom.

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Теги: Марк Падун, велоспорт
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