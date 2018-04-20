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Падун: Только сейчас начинаю понимать, каким гонщиком я являюсь

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Украинец Марк Падун прокомментировал свою победу на этапе велогонки Тура Альп.
Марк Падун
Марк Падун

Украинский велосипедист команды Bahrain Merida Марк Падун прокомментировал свою победу на пятом этапе многодневки Тур Альп.

"Я думал про ту атаку, которая принесла мне победу, на предыдущих кругах. Я понимал, что будет пространство для маневра, и лучше я попробую и проиграю, чем потом буду жалеть.

Это моя третья гонка в этом году, и я только сейчас начинаю понимать, каким гонщиком я являюсь: короткие многодневки, вроде этой, мне подходят. Может, в будущем у меня получится снова показать себя на«Туре Альп", - отметил 21-летний украинец.

Стоит отметить, что для Падуна, который проводит свой дебютный сезон в профессионалах, эта победа стала первой на взрослом уровне.

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Теги: Велоспорт, Марк Падун, Тур Альп
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