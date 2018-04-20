Падун: Только сейчас начинаю понимать, каким гонщиком я являюсь
Украинский велосипедист команды Bahrain Merida Марк Падун прокомментировал свою победу на пятом этапе многодневки Тур Альп.
"Я думал про ту атаку, которая принесла мне победу, на предыдущих кругах. Я понимал, что будет пространство для маневра, и лучше я попробую и проиграю, чем потом буду жалеть.
Это моя третья гонка в этом году, и я только сейчас начинаю понимать, каким гонщиком я являюсь: короткие многодневки, вроде этой, мне подходят. Может, в будущем у меня получится снова показать себя на«Туре Альп", - отметил 21-летний украинец.
Стоит отметить, что для Падуна, который проводит свой дебютный сезон в профессионалах, эта победа стала первой на взрослом уровне.
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