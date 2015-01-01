Украинец сенсационно выиграл заключительный этап престижной веломногодневки

Украинский велогонщик выиграл пятый этап гонки Тур Альп.

Украинский велогонщик команды Bahrain Merida Марк Падун выиграл 5-й этап престижной многодневки Тур Альп.

Для 21-летнего украинца эта победа стала первой на взрослом уровне. А вот победу в общем зачете Тур Альп одержал французский гонщик Тибо Пино.

Отметим, что в последний раз украинцы побеждали на этапах подобного уровня еще в 2006 году, когда Ярослав Попович выиграл 12-й этап Тур де Франс.

Ранее сообщалось, что Ярослав Попович намерен создать свою команду по велоспорту в Украине.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!