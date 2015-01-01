Попович: Велоспорт в Украине находится в заброшенном состоянии

Ярослав Попович рассказал о планах создать украинскую команду.

Легендарный украинский велогонщик Ярослав Попович поделился планами о создании украинской национальной команды по велоспорту и рассказал, что для этого нужно.

“Проекты уже давно есть в голове. Все они касаются развития велоспорта в Украине. За два последних года у меня появилось больше времени, я закончил карьеру, начал работать спортивным директором в команде Trek-Segafredo. Мой друг Лука однажды сказал мне: “Почему в Украине еще нет велокоманды? Например, в Казахстане есть “Астана“, в России – “Катюша“. Давай что-то начнем делать с Украиной“. Тем более что такой вопрос у меня и с Андреем Гривком, с нашим практически единственным гонщиком в Про-туре, возникал уже много раз, когда мы разговариваем о будущем. Поэтому ищем спонсоров, людей, фирмы, и каждый с разных сторон подходит, чтобы создать украинскую команду. Не скажу, что завтра что-то появится – это проект, который приобретает реальность в данный момент.

Если хочешь делать национальный проект, то его нужно развивать много лет. А если просто сделать команду, чтобы показывать спонсоров, то можно брать легионеров. Мое мнение, в Украине сейчас очень плохи дела с велоспортом. Поэтому сначала нужно развивать этот вид среди детей, а затем идти вперед.

Еще раз повторю: велоспорт находится в заброшенном состоянии и его нужно развивать, потому что у нас есть много талантливых детей, которые доходят до определенного уровня, а дальше им некуда идти.

Можно вложить и сто тысяч, и двести, и миллион долларов. 1-2 миллиона – это было бы супер. С моими знакомствами мы можем возить детей на соревнования за рубеж и помогать велошколам здесь.

Украинская команда могла бы ездить заграницей. Заграница – это Европа, соревнования не Про-тура, конечно, но уровень, где тебя могут заметить. Я, Гривко – мы известные люди в велоспорте, и нам достаточно легко договориться с организаторами и пригласить украинскую команду на гонку. Это развитие, которое нужно Украине. Если мы посмотрим последние годы, то наши парни никуда не ездят. Они выступают в Китае, максимум Словакия, Чехия, Польша – это не развитие“, - сказал Попович в интервью Сегодня.

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