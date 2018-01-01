Переключиться на мобильную версию

Велогонщик умер после падения во время гонки

Комментариев: 0
Во время гонки спортсмен упал, сильно ударившись о брусчатку дорожного покрытия.
Михел Голартс
Михел Голартс

Бельгийский велогонщик Михел Голартс умер после падения во время однодневки Париж-Рубе. Он был членом команды Veranda's Willems-Crelan-Charles.

От удара о брусчатку у 23-летнего спортсмена произошли потеря сознания, остановка сердечной и дыхательной систем.

После падения Михела Голартса на вертолете доставили в госпиталь Лилля, но врачи не смогли его спасти.

Однодневная гонка Париж-Рубе считается технически крайне сложной. В спортивном мире Франции и Бельгии ее называют Северный ад и Труднейшей из труднейших.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: велоспорт, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь