Китайский спортсмен бросил в соперника велосипед
Скандалом завершилась велогонка в Малайзии.
Велогонка Тур де Лонгчеви осталась бы непримечательной, если бы не одно события.
Во время одного их этапов между китайским велогонщиком Живеном Ченом и малазийцем Мохадом Харрифой Саллехой случилась небольшая драка, которую удалось записать неизвестному со своего балкона.
В ходе драки Чен не нашел ничего лучше, кроме как применить в драке свой велосипед.
🚨 El chino del Giant, Zhiwen Chen, expulsado del Tour de Langkawi por “utilizar su bicicleta como arma”.— COPEdaleando (@Copedaleando) 21 марта 2018 г.
(📺 @RenaudB31) #LTDL2018
pic.twitter.com/mI9JGG7t8u
После рассмотрения инцидента Чен был дисквалифицирован, а Саллеха оштрафован.
Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Полная версия правил