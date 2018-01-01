Китайский спортсмен бросил в соперника велосипед

Скандалом завершилась велогонка в Малайзии.

Велогонка Тур де Лонгчеви осталась бы непримечательной, если бы не одно события.

Во время одного их этапов между китайским велогонщиком Живеном Ченом и малазийцем Мохадом Харрифой Саллехой случилась небольшая драка, которую удалось записать неизвестному со своего балкона.

В ходе драки Чен не нашел ничего лучше, кроме как применить в драке свой велосипед.

🚨 El chino del Giant, Zhiwen Chen, expulsado del Tour de Langkawi por “utilizar su bicicleta como arma”.



(📺 @RenaudB31) #LTDL2018



pic.twitter.com/mI9JGG7t8u — COPEdaleando (@Copedaleando) 21 марта 2018 г.

После рассмотрения инцидента Чен был дисквалифицирован, а Саллеха оштрафован.

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