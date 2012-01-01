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Украина осталась без медалей на ЧМ по велотреку

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У украинской команды семь попаданий в топ-10.
Елена Старикова
Елена Старикова

В голландском Апелдорне завершился чемпионат мира по велотреку, на котором украинская команда не завоевала ни одной медали.

Впрочем, от медалей наших спортсменов отделили мгновения - 22-летний львовянин Роман Гладыш в неолимпийской дисциплине скретч стал четвертым, 22-летняя Елета Старикова стала пятой в кейрине, а ветеран команды Любовь Шулика хорошо выглядела и в гите на 500 метров, и в кейрине, но до медалей не добралась.

Всего в активе украинской команды семь попаданий в десятку.

Добавим, что последний раз украинцы были на пьедестале чемпионатов мира десять лет назад, когда в командном преследовании завоевали серебро.

Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты впервые в истории не выиграли медалей на зимнем ЧМ.

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Теги: велоспорт, чемпионат мира
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