Болельщики отдали своим кумирам более 800 голосов.

Яна Беломоина и Олег Канака стали лучшими велогонщиками 2017 по версии голосования на Facebook странице Race Horizon Park. Facebook-голосование продолжалось в течение месяца на официальной странице международной велогонки Race Horizon Park, и эти спортсмены стали безусловными лидерами симпатий аудитории. Более 800 голосов отдали болельщики своим кумирам. Больше предпочтений — 129, среди женщин получила Яна Беломоина, победительница Кубка мира по маунтинбайку. Среди мужчин борьба развернулась между Владиславом Кратом, трехкратным чемпионом Украины по велотриалу и Олегом Канакой, чемпионом мира среди юниоров в групповой гонке на треке. Победу в 166 голосов получил Олег Канака.

"Почему мы организовали это голосование? Мы хотели, чтобы наши спортсмены стали настоящими звездами в Украине, ведь за границей многих из них знают. Также мы стремились обратить внимание на достижения и победы украинских велогонщиков, напомнить украинцам о поводе для гордости, и определить украинских велогонщика и велогонщицу, внесших наибольший вклад в развитие украинского велоспорта в 2017 году. Считаем, что велоспорту в Украине, к сожалению, еще не предоставляется такое внимание как, например, футболу или боксу. А достижений украинских спортсменов в велоспорте не меньше. Это и победы в Кубках мира, и Чемпионатах мира и Европы. Украина должна знать своих победителей и чествовать их", - сказал председатель организационного комитета велогонки Race Horizon Park Александр Башенко.

По условиям голосования каждый мог оставить свой голос за номинанта в списке, или предложить свой вариант. Среди девушек претендентами на победу стали: Ольга Кулинич, Анна Соловей, Любовь Шулика (Басова), Татьяна Климченко, Ольга Шекель, Елена Старикова, Мария Иванюк, Елена Новикова, Евгения Высоцкая, Кристина Конвисарова, Татьяна Рябченко, Валерия Кононенко. У мужчин список выглядел следующим образом: Олег Канака, Владислав Крат, Марк Падун, Андрей Винокуров, Егор Приймачек, Андрей Братащук, Андрей Гривко, Александр Поливода, Андрей Василюк, Виталий Буц, Егор Дементьев, Владимир Дюдя, Роман Гладыш, Влад Зубарь, Михаил Кононенко, Сергей Лагкути, Ярослав Попович, Александр Превар, Тарас Шевчук.

Организационный комитет велогонки планирует проводить такой рейтинг регулярно, добавив новые критерии и номинации. Победителей нынешнего рейтинга ждут награды. Болельщиков тоже поощрят и выберут двух участников голосования для награждения призами.

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