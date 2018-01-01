Украинки взяли две медали на этапе Кубка мира по велотреку

На подиум попали Любовь Басова и Виталий Грынив.

Украинцы завоевали две награды на пятом этапе Кубка мира по велотреку, который проходил в Минске.

У мужчин бронзу в скретче взял Виталий Грынив. Наш соотечественник стал одним из трех гонщиков, кто не отстал на один круг и завершил гонку, финишировав третьим. Победа досталась белорусу Виталию Корольку. Иво Оливейра из Португалии занял второе место.

У девушек на подиум поднялась Любовь Басова. Украинка стала третьей в финале кейрина. Четырехкратная медалистка чемпионатов Европы уступила 0.337 секунды бельгийке Ники Дегренделе. Второе место заняла Ли Хеджин из Южной Кореи.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Чили украинцы завоевали 6 наград. При этом Любовь Басова в спринте сумела взять золото.

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