Переключиться на мобильную версию

Украинки взяли две медали на этапе Кубка мира по велотреку

Комментариев: 0
На подиум попали Любовь Басова и Виталий Грынив.
Любовь Басова
Любовь Басова
twitter.com/UCI_Track

Украинцы завоевали две награды на пятом этапе Кубка мира по велотреку, который проходил в Минске.

У мужчин бронзу в скретче взял Виталий Грынив. Наш соотечественник стал одним из трех гонщиков, кто не отстал на один круг и завершил гонку, финишировав третьим. Победа досталась белорусу Виталию Корольку. Иво Оливейра из Португалии занял второе место.

У девушек на подиум поднялась Любовь Басова. Украинка стала третьей в финале кейрина. Четырехкратная медалистка чемпионатов Европы уступила 0.337 секунды бельгийке Ники Дегренделе. Второе место заняла Ли Хеджин из Южной Кореи.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Чили украинцы завоевали 6 наград. При этом Любовь Басова в спринте сумела взять золото.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Любовь Басова, велотрек, кубок мира по велотреку, Минск, велоспорт
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь