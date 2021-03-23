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Украинские шпажисты вышли в финал Кубка мира в России

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Мужская сборная шпажистов будет представлять Украину на ОИ в фехтовании.
Сборная Украины по фехтованию
Сборная Украины по фехтованию

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал этапа Кубка мира в российской Казани.

Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей в первый день двухдневного командного турнира прошли Швецию 45:20 и Израиль 45:43, а уже во второй день переиграли Японию 29:25 и Китай 39:26.

В финале в 17:00 по киевскому времени наши шпажисты в финале будут противостоять Италии.

Напомним, накануне наш шпажист Игорь Рейзлин выиграл этап Кубка мира в Казани в индивидуальном зачете. Для Рейзлина это вторая в карьере победа на этапе Кубка мира.

Стоит добавить, что благодаря выходу в финал мужская сборная Украины гарантировала себе олимпийскую лицензию в команде в Токио-2020.

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Теги: сборная Украины по фехтованию
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гость  (аноним)  23.03.2021, 15:00
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гость  (аноним)  23.03.2021, 14:53
Оценка:  0
гость
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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