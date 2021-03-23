Украинские шпажисты вышли в финал Кубка мира в России

Мужская сборная шпажистов будет представлять Украину на ОИ в фехтовании.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах вышла в финал этапа Кубка мира в российской Казани.

Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин и Анатолий Герей в первый день двухдневного командного турнира прошли Швецию 45:20 и Израиль 45:43, а уже во второй день переиграли Японию 29:25 и Китай 39:26.

В финале в 17:00 по киевскому времени наши шпажисты в финале будут противостоять Италии.

Напомним, накануне наш шпажист Игорь Рейзлин выиграл этап Кубка мира в Казани в индивидуальном зачете. Для Рейзлина это вторая в карьере победа на этапе Кубка мира.

Стоит добавить, что благодаря выходу в финал мужская сборная Украины гарантировала себе олимпийскую лицензию в команде в Токио-2020.