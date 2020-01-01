Гандболистки сборной Украины узнали соперника в плей-офф ЧМ-2021
Чтобы сыграть на чемпионате мира украинкам нужно обыграть Швецию.
В Вене прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации на женский чемпионат мира 2021 по гандболу.
В соперники сборной Украины, прошедшей первый раунд квалификации, выпала команда Швеции. Первый матч пройдет 16 или 17 апреля в Украине, ответный – 20 или 21 апреля в Швеции.
Отметим, что сборная Швеции заняла 7-е место на ЧМ-2019 и 11-ю позицию на ЧЕ-2020.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации
Турция – Россия
Чехия – Швейцария
Словения – Исландия
Словакия – Сербия
Украина – Швеция
Австрия – Польша
Венгрия – Италия
Румыния – Северная Македония
Португалия – Германия
Черногория – Беларусь
Победители каждой из 10 пар получат путевки на чемпионат мира.
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