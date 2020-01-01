Гандболистки сборной Украины узнали соперника в плей-офф ЧМ-2021

Чтобы сыграть на чемпионате мира украинкам нужно обыграть Швецию.

В Вене прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации на женский чемпионат мира 2021 по гандболу.

В соперники сборной Украины, прошедшей первый раунд квалификации, выпала команда Швеции. Первый матч пройдет 16 или 17 апреля в Украине, ответный – 20 или 21 апреля в Швеции.

Отметим, что сборная Швеции заняла 7-е место на ЧМ-2019 и 11-ю позицию на ЧЕ-2020.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации

Турция – Россия

Чехия – Швейцария

Словения – Исландия

Словакия – Сербия

Украина – Швеция

Австрия – Польша

Венгрия – Италия

Румыния – Северная Македония

Португалия – Германия

Черногория – Беларусь

Победители каждой из 10 пар получат путевки на чемпионат мира.