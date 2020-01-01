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Гандболистки сборной Украины проиграли Словакии в первом матче отбора ЧМ-2021

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Украинкам еще предстоит сыграть с представительницами Люксембурга и Израиля.
Украинские гандболистки
Украинские гандболистки
ФГУ

Женская сборная Украины по гандболу проиграла в стартовом матче на первом этапе квалификации чемпионата мира 2021 года.

Подопечные Бориса Чижова потерпели поражениие от национальной команды Словакии со счетом 28:31 (13:14)

Украина – Словакия – 28:31 (14:13)

Словакия: Ребицова, Поповцова, Райногова, Пасторкова, Роцсикова, Ланч, Габанкова, Гудак, Сзаркова, Патрнциакова, Неметова, Трункова, Б.Бизик, Медведова, Огуньойе, Р.Бизик

Украина: Гладун, Салтанюк, Владислава Бельмас, Компаниец, Когуч, Стрюкова, Савчин, Виктория Бельмас, Поляк, Маркевич, Дябло, Смолинг, Воловник, Дмитришин, Стельмах

Украина – Словакия
Украина – Словакия
ФГУ

Все встречи первого этапа квалификации пройдут в Люксембурге. Украине еще предстоит сыграть 20 марта с командой Люксембурга, а 21 марта – с Израилем. 

По 2 лучшие команды из каждой группы пройдут в следующую стадию игр плей-офф, которые состоятся в апреле.

 

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Теги: Гандбол, сборная Украины по гандболу, квалификация ЧМ-2021
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