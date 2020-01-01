Сборная Украины по фехтованию остались без командной путевки на Олимпиаду

На последнем в олимпийской квалификации Кубке мира Украина стала только восьмой.

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе серебряного образца Олимпиады в Рио-2016, а именно Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Ворониной и Елены Кравацкая не выступит на Олимпийских играх в Токио.

Перед последним этапом Кубка мира, который влияет на олимпийский рейтинг, саблистки находились на шестом месте.

Получить заветную лицензию мог за одного из трех вариантов развития событий. Первый - мы опережаем венгерок и забираем у них позицию лучшей европейской команды. Второй - венгерки подвигают корейскую сборную из четверки и тогда континентальная квота отходит Украине. Третий - Тунис не содержится в Топ-16. И тогда лицензия, которая предназначалась для лучшей команды Африки, переходит первой команде в рейтинге, из числа тех, что еще не квалифицировались на Игры.

К сожалению, ни одному из этих сценариев не суждено было осуществиться – Украина стала в Будапеште восьмой.

Украинские саблистки начали турнир с победы в 1/8 финала над Испанией - 45:33, после чего уступили сборной Кореи - 36:45. В турнире за 5-8 места наша команда, дав отдохнуть своему лидеру Харлан проиграла России - 41:45 и Венгрии - 38:45.

Поэтому на Играх в женских соревнованиях по фехтованию на саблях Украина будет представлена ​​одной спортсменкой Ольгой Харлан, которая гарантировала себе билет в Токио благодаря высокой позиции в личном рейтинге FIE.