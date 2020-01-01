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Сборная Украины по гандболу с трудом обыграла Фареры в квалификации Евро-2022

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Украинские гандболисты в тяжелом матче одержали важную победу, что позволяет им занимать вторую строчку отборочной группы.
Фарерские острова – Украина
Фарерские острова – Украина
ФГУ

Сборная Украины по гандболу одержала выездную победу над сборной Фарерских островов со счетом 26:25 в отборочном матче чемпионата Европы-2022.

В начале украинцам пришлось отыгрываться со счета 1:4, но после 5:5 Украина больше ни разу не была в роли догоняющей стороны. При этом рывок 7:0 в конце первого тайма позволили создать комфортный задел, но хозяева в конце переломили ход встречи и едва не сравняли счет.

Стоит отметить, что дома сборная Украины более убедительно обыграла соперника.

После четырех сыгранных матчей Украина находится на втором месте, уступая России одно очко и опережая Чехию на 3 очка. В апреле отбор для нашей команды завершится двумя матчами с Чехией. 28 апреля украинцы проведут домашнюю встречу, а 2 мая – гостевую. На Евро-2022 попадут две лучшие команды группы.

Фарерские острова – Украина – 25:26 (11:16)

Фарерские острова: Сатчуэлл, Гуттесен – Хилдарсон, Олсен, Тейгум, Расмуссен, Нордберг, Нильсен, Хансен, Йохансен, Гуннарссон, Дал-Кристиансен, Йойич, Поульсен, Крог, Эллефсен

Украина: Комок, Терехов – Буйненко, Акименко, Кириленко, Денисов, Садовой. Дорощук, Жук, Донцов, Бурзак, Захаров, Миноцкий, Кубатко, Ильченко, Михайлютенко

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Теги: Гандбол, сборная Украины по гандболу
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