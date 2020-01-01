Харлан провалилась на старте Кубка мира мира по фехтованию

Лучшая украинская саблистка с поражения начала олимпийский год.

В Будапеште стартовал первый за год этап Кубка мира по фехтованию на саблях. Из-за коронавируса были отменены все этапы Кубка мира, Гран-при, а также чемпионаты мира и Европы.

Кубком мира в Будапеште стартовал олимпийский год и начался он не лучшим образом для украинских саблистов.

В квалификационный день выбили все мужчины – никто не сумел пробиться даже в 1/32 финала.

У женщин в число сильнейших попали 4 украинки. Но и им не удалось хорошо выступить.

Первая сеяная на турнире украинка Ольга Харлан, увы, уступила уже в первой своей схватке – полячке Сильвии Матущак 14:15. Проиграли также в стартовом раунде Елена Кравацкая и Алина Комащук и лишь Ольга Воронина сумела пробиться в 1/16 финала.