Бойко в упорной борьбе уступил опытному игроку из топ-10

Украинец вылетел со второго раунда Gibraltar Open.

15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко проиграл поединок второго раунда турнира 2021 Gibraltar Open, который проходит в Милтон-Кинсе (Англия).

В матче второго круга соревнований 15-летний спортсмен встречался с представителем Северной Ирландии Марком Алленом (девятый номер посева).

Поединок игрался до четырех выигранных фреймов. Бойко уверенно взял два первых фрейма, но затем Аллен перехватил инициативу и вырвал победу.

Открытый чемпионат Гибралтара. Раунд 2

Юлиан Бойко (Украина) – Марк Аллен (Северная Ирландия) 3:4