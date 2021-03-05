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Бойко в упорной борьбе уступил опытному игроку из топ-10

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Украинец вылетел со второго раунда Gibraltar Open.
Юлиан Бойко
Юлиан Бойко
instagram.com/iulian_boiko/

15-летний украинский снукерист Юлиан Бойко проиграл поединок второго раунда турнира 2021 Gibraltar Open, который проходит в Милтон-Кинсе (Англия).

В матче второго круга соревнований 15-летний спортсмен встречался с представителем Северной Ирландии Марком Алленом (девятый номер посева).

Поединок игрался до четырех выигранных фреймов. Бойко уверенно взял два первых фрейма, но затем Аллен перехватил инициативу и вырвал победу.

Открытый чемпионат Гибралтара. Раунд 2

Юлиан Бойко (Украина) – Марк Аллен (Северная Ирландия) 3:4

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Теги: Юлиан Бойко, Марк Аллен
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Комментариев (1)
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mrtdffhher    05.03.2021, 16:07
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mrtdffhher
Юлиан?Можеь быть,Юлианус?
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