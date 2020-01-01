Бойко выиграл первый матч по снукеру в статусе профессионала

Украинец обыграл ирландца Фергала О’Брайена.

Украинский снукерист Юлиан Бойко одержал первую в карьере победу в статусе профессионального игрока.

В первом раунде турнира в Гибралтаре Бойко со счетом 4:3 по фреймам обыграл ирландского снукериста Фергала О’Брайена. Оба сункериста по очереди побеждали во фреймах, доведя матч до счета 3:3. В решающем фрейме О’Брайен повел со счетом 41:8, однако затем Бойко воспользовался шансом, провел хорошую атаку, сделал счет 52:41, однако не реализовал матчбол. Игра перешла в тактическую борьбу, в которой сильнее оказался бойко. Украинец довел фрейм до победы со счетом 63:41 и выиграл матч.

Во втором круге соперником Юлиана Бойко будет 11-й номер мирового рейтинга, английский снукерист Марк Аллен.