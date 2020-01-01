Мотор уступил Барселоне в завершальном поединке группового этапа ЛЧ

Украинская команда заняла пятое место в группе B и вышла в плей-офф.

Запорожский Мотор завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением в матче против лидеров - гандболистов испанской Барселоны - 34:42.

Чемпионы Украины неплохо начали матч и даже добыли небольшое преимущество 8:5, но вскоре соперник сравнял счет и стал постепенно уходить в отрыв, не дав больше шансов Мотору.

Если перед последним туром Мотор претендовал на третье место по итогам группового этапа, то поражение Барселоне оставило украинцев на пятой позиции. Барселона выиграла группу, не потеряв ни одного очка в 14-ти матчах.

Барселона (Испания) – Мотор (Украина) – 42:34

Турнирная таблица:

1. Барселона (Испания) – 28 (14 игр)

2. Веспрем (Венгрия) – 19 (13)

3. Киль (Германия) – 14 (13)

4. Ольборг (Дания) – 14 (13)

5. Мотор (Украина) – 14 (14)

6. Нант (Франция) – 11 (13)

7. Целе (Словения) – 6 (13)

8. Загреб (Хорватия) – 0 (13)

Мотор дальше продолжит выступление в плей-офф, где сыграет с белорусским Мешков-Брест. Матчи пройдут 31 марта/1 апреля в Запорожье и 7/8 апреля в Бресте.