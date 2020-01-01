Переключиться на мобильную версию

Мотор уступил Барселоне в завершальном поединке группового этапа ЛЧ

Комментариев: 0
Украинская команда заняла пятое место в группе B и вышла в плей-офф.
Барселона – Мотор
Барселона – Мотор
handball.motorsich.com

Запорожский Мотор завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением в матче против лидеров - гандболистов испанской Барселоны - 34:42.

Чемпионы Украины неплохо начали матч и даже добыли небольшое преимущество 8:5, но вскоре соперник сравнял счет и стал постепенно уходить в отрыв, не дав больше шансов Мотору.

Если перед последним туром Мотор претендовал на третье место по итогам группового этапа, то поражение Барселоне оставило украинцев на пятой позиции. Барселона выиграла группу, не потеряв ни одного очка в 14-ти матчах.

Барселона (Испания) – Мотор (Украина) – 42:34

Турнирная таблица:

1. Барселона (Испания) – 28 (14 игр)

2. Веспрем (Венгрия) – 19 (13)

3. Киль (Германия) – 14 (13)

4. Ольборг (Дания) – 14 (13)

5. Мотор (Украина) – 14 (14)

6. Нант (Франция) – 11 (13)

7. Целе (Словения) – 6 (13)

8. Загреб (Хорватия) – 0 (13)

Мотор дальше продолжит выступление в плей-офф, где сыграет с белорусским Мешков-Брест. Матчи пройдут 31 марта/1 апреля в Запорожье и 7/8 апреля в Бресте.

Поделись:
Теги: Барселона, Мотор, гандбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь