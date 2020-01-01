Украинский волейболист заболел раком

Семья спортсмена нуждается в помощи.

Чемпиону Украины, обладателу национального Кубка и игрока национальной сборной Украины по пляжному волейболу Ярославу Гордееву поставили страшный диагноз. Он нуждается в помощи.

Об этом сообщает volleyball.ua.

Осенью 2020 года врачи диагностировали у него Лимфому Ходжкина - рак лимфатической системы.

На данный момент семья Гордеевых уже потратила 150 тысяч гривен, но нужны еще деньги.

Для полного завершения лечения нужно собрать еще 100 тысяч гривен.