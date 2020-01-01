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Украинский волейболист заболел раком

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Семья спортсмена нуждается в помощи.
Ярослав Гордеев
Ярослав Гордеев
instagram.com/yarikgordey

Чемпиону Украины, обладателу национального Кубка и игрока национальной сборной Украины по пляжному волейболу Ярославу Гордееву поставили страшный диагноз. Он нуждается в помощи.

Об этом сообщает volleyball.ua.

Осенью 2020 года врачи диагностировали у него Лимфому Ходжкина - рак лимфатической системы.

На данный момент семья Гордеевых уже потратила 150 тысяч гривен, но нужны еще деньги.

Для полного завершения лечения нужно собрать еще 100 тысяч гривен.

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Теги: Ярослав Гордеев, пляжный волейбол
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