Украинский волейболист заболел раком
Семья спортсмена нуждается в помощи.
Чемпиону Украины, обладателу национального Кубка и игрока национальной сборной Украины по пляжному волейболу Ярославу Гордееву поставили страшный диагноз. Он нуждается в помощи.
Об этом сообщает volleyball.ua.
Осенью 2020 года врачи диагностировали у него Лимфому Ходжкина - рак лимфатической системы.
На данный момент семья Гордеевых уже потратила 150 тысяч гривен, но нужны еще деньги.
Для полного завершения лечения нужно собрать еще 100 тысяч гривен.
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