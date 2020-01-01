Мотор упустил победу над Ольбургом в Лиге чемпионов по ганболу

В матче группового раунда гандбольной Лиги чемпионов украинский Мотор в Запорожье потерпел поражение от датского Ольборга.

Первая половина встречи прошла практически на равных - Мотор уступал три мяча, но отыгрался и на перерыв ушел с преимуществом в один мяч - 15:14. На старте второй половины украинский коллектив смог повести со счетом 21:15, но не удержал такое преимущество. Ольборг сумел отыграться, а в самом конце встречи вырвал победу - 29:27.

Таким образом, это уде третье поражение команды в Лиге чемпионов подряд. Команда опустилась на четвертое место группы В. Следующий матч Мотор проведет 3 марта против Барселоны.

Мотор – Ольборг – 27:29 (15:14).

Мотор: Мороз (34%, 1), Комок; Бабичев, Малашинскас (5), Пуховский (5), Денисов, Турченко, Молина, Кравченко (1), Козакевич, Донцов (8), Горига (1), Гурковский, Бурзак, Миноцкий (2), Бохан (4).

Ольборг: Гэйд (40%), Аггефорс (28%); Якобсен (1), Самуэльссон (2), Расмуссен, Бартольд (11), Клаар (2), Санделл (2), Лесе (2), Дженсен, Дженсен, Андерсен, Марчер (2), Кристиансен, Мёлльгаард (6), Антонсен (1).