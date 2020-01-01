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Знаменитый гольфист Вудс попал в серьезное ДТП

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У легенды гольфа тяжелые травмы обеих ног.
Тайгер Вудс
Тайгер Вудс
Getty Images

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает GolfDigest.

По информации источника, автомобиль Вудса перевернулся. Гольфиста пришлось доставать из разбитой машины при помощи специальных инструментов. После этого он был отправлены в ближайшую больницу.

Как сообщил агент Вудса Марк Стайнберг, у легендарного гольфиста диагностированы множественные травмы обеих ног.

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Теги: Тайгер Вудс, гольф, ДТП
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