Знаменитый гольфист Вудс попал в серьезное ДТП

У легенды гольфа тяжелые травмы обеих ног.

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, сообщает GolfDigest.

По информации источника, автомобиль Вудса перевернулся. Гольфиста пришлось доставать из разбитой машины при помощи специальных инструментов. После этого он был отправлены в ближайшую больницу.

Как сообщил агент Вудса Марк Стайнберг, у легендарного гольфиста диагностированы множественные травмы обеих ног.