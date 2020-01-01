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Белодед заняла второе место на турнире в Израиле

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Украинка проиграла в финале спортсменке из Франции.
Дарья Белодед
Дарья Белодед
Getty Images

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед Заняла второе место на турнире серии Grand Slam в израильском Тель-Авиве, сообщает на своей Facebook-странице Федерация дзюдо Украины.

В финальном поединке соперницей Белодед была французская спортсменка Ширин Бюкли, которая смогла провести результативный прием, принесший ей победу.

Серебрянная медаль в Тель-Авиве стала первой в карьере для Белодед. Ранее на тйрнирах этой серии украинка четырежды побеждала и трижды занимала третьи места.

Напоминаем, что Дарья Белодед была признана лучшей дзюдоисткой мира-2019/20.

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Теги: дзюдо, Дарья Белодед
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