Белодед заняла второе место на турнире в Израиле

Украинка проиграла в финале спортсменке из Франции.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед Заняла второе место на турнире серии Grand Slam в израильском Тель-Авиве, сообщает на своей Facebook-странице Федерация дзюдо Украины.

В финальном поединке соперницей Белодед была французская спортсменка Ширин Бюкли, которая смогла провести результативный прием, принесший ей победу.

Серебрянная медаль в Тель-Авиве стала первой в карьере для Белодед. Ранее на тйрнирах этой серии украинка четырежды побеждала и трижды занимала третьи места.

Напоминаем, что Дарья Белодед была признана лучшей дзюдоисткой мира-2019/20.