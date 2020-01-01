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Мотор проиграл в Лиге чемпионов действующему победителю

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Украинская команда потерпела поражение с крупной разницей в счете.
Борис Пуховский
Борис Пуховский
handball.motorsich.com

Запорожский Мотор на выезде проиграл немецкому Килю в матче группового раунда гандбольной Лиги чемпионов.

В первом тайме запорожцы уступили с разницей в четыре мяча, а во второй половине Киль еще больше увеличил отрыв в счете.

Запорожский клуб остался на третьем месте в группе. В следующем матче, 10 февраля, Мотор примет Киль.

Киль – Мотор - 34:23 (16:12)

Киль: Ландин-Якобсен, Квенштедт – Сагосен, Фойгт, Экберг, Зарабец, Дувняк, Вайнхольд, Суннефельдт, Эриг, Винсек, Горак, Рейкиннд, Вагнер, Пекелер.

Мотор: Мороз, Комок – Горига, Молина Косано, Миноцкий, Орбович, Малашинскас, Кравченко, Пуховский, Гурковский, Бохан, Бабичев, Денисов, Турченко, Козакевич, Касай, Бохан.

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Теги: гандбол, Мотор
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