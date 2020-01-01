Трамп завоевал титул на German Masters по снукеру, обыграв Лисовски

Победа стала для англичанина четвертой на турнирах нынешнего сезона.

Завершился German Masters, победителем которого второй год подряд стал англичанин Джадд Трамп.

В решающем матче англичанин разгромил своего соотечественника Джека Лисовски со счетом 9:2.

Трамп стал первым снукеристом, который сумел победить на German Masters дважды подряд.

Победа стала для лидера мирового рейтинга четвертой на рейтинговых турнирах нынешнего сезона и двадцать первой в карьере. По этому показателю Джадд занимает шестое место в истории.