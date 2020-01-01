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Трамп завоевал титул на German Masters по снукеру, обыграв Лисовски

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Победа стала для англичанина четвертой на турнирах нынешнего сезона.
Джадд Трамп
Джадд Трамп
Getty Images

Завершился German Masters, победителем которого второй год подряд стал англичанин Джадд Трамп.

В решающем матче англичанин разгромил своего соотечественника Джека Лисовски со счетом 9:2.

Трамп стал первым снукеристом, который сумел победить на German Masters дважды подряд.

Победа стала для лидера мирового рейтинга четвертой на рейтинговых турнирах нынешнего сезона и двадцать первой в карьере. По этому показателю Джадд занимает шестое место в истории.

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Теги: Джадд Трамп, снукер
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