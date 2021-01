Чемпионат мира по гандболу-2021: определились полуфиналисты турнира

В среду определились полуфиналисты чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.

Тяжелую победу над хозяевами турнира одержала сборная Дании. Судьба противостояния решалась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались действующие чемпионы мира.

Не смогли определить сильнейшего в основное время и Франция с Венгрией, однако тут все решилось в овертайме — победили Ле Бле.

Также в полуфинал вышли сборные Испании и Швеции, которые обыграли Норвегию и Катар соответственно.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Дания — Египет 39:38 (16:13, 12:15, 7:7, 4:3 по пен.)

Испания — Норвегия 31:26 (21:15, 10:11)

Франция — Венгрия 35:32 ОТ (12:14, 18:16, 5:2)

Швеция — Катар 35:23 (14:10, 21:13)

