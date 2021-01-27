Чемпионат мира по гандболу-2021: определились полуфиналисты турнира
В среду определились полуфиналисты чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.
Тяжелую победу над хозяевами турнира одержала сборная Дании. Судьба противостояния решалась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались действующие чемпионы мира.
Не смогли определить сильнейшего в основное время и Франция с Венгрией, однако тут все решилось в овертайме — победили Ле Бле.
Также в полуфинал вышли сборные Испании и Швеции, которые обыграли Норвегию и Катар соответственно.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Дания — Египет 39:38 (16:13, 12:15, 7:7, 4:3 по пен.)
Испания — Норвегия 31:26 (21:15, 10:11)
Франция — Венгрия 35:32 ОТ (12:14, 18:16, 5:2)
Швеция — Катар 35:23 (14:10, 21:13)
The world’s best FOUR! 🔝🌍— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 27, 2021
ONE TROPHY! ☝️🏆#Egypt2021 pic.twitter.com/2OrX1mcK2F
Матчи 1/2 финала состоятся в пятницу, 29 февраля. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.
1/2 финала
Франция — Швеция
Испания — Дания
Полная версия правил