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Чемпионат мира по гандболу-2021: определились полуфиналисты турнира

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Франция сыграет со Швецией, Испания - с Данией.
Сборная Швеции по гандболу
Сборная Швеции по гандболу
twitter.com/egypt2021en

В среду определились полуфиналисты чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.

Тяжелую победу над хозяевами турнира одержала сборная Дании. Судьба противостояния решалась в серии послематчевых бросков, где точнее оказались действующие чемпионы мира.

Не смогли определить сильнейшего в основное время и Франция с Венгрией, однако тут все решилось в овертайме — победили Ле Бле.

Также в полуфинал вышли сборные Испании и Швеции, которые обыграли Норвегию и Катар соответственно.

Чемпионат мира. 1/4 финала

Дания — Египет 39:38 (16:13, 12:15, 7:7, 4:3 по пен.)

Испания — Норвегия 31:26 (21:15, 10:11)

Франция — Венгрия 35:32 ОТ (12:14, 18:16, 5:2)

Швеция — Катар 35:23 (14:10, 21:13)

Матчи 1/2 финала состоятся в пятницу, 29 февраля. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

1/2 финала

Франция — Швеция

Испания — Дания

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Теги: Гандбол, Евро-2021 по гандболу, сборная Испании по гандболу, сборная Швеции по гандболу, сборная Франции по ганболу
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