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Белодед: Были предложения пойти в UFC, но лучше стать моделью

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Известная дзюдоистка не планирует пробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Дарья Белодед
Дарья Белодед
Instagram.com

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о том, что не собирается в будущем идти в UFC.

"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет.

Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. Лучше моделью", - рассказала Белодед в эфире в Instagram-аккаунте Ольги Харлан.

Ранее сообщалось, что Дарья Белодед завоевала бронзу на Мастерсе в Дохе.

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Теги: Дарья Белодед, UFC, ММА
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