Белодед: Были предложения пойти в UFC, но лучше стать моделью
Известная дзюдоистка не планирует пробовать свои силы в смешанных единоборствах.
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о том, что не собирается в будущем идти в UFC.
"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет.
Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. Лучше моделью", - рассказала Белодед в эфире в Instagram-аккаунте Ольги Харлан.
Ранее сообщалось, что Дарья Белодед завоевала бронзу на Мастерсе в Дохе.
Полная версия правил