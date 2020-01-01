Белодед: Были предложения пойти в UFC, но лучше стать моделью

Известная дзюдоистка не планирует пробовать свои силы в смешанных единоборствах.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед рассказала о том, что не собирается в будущем идти в UFC.

"Я не планирую идти в UFC. У меня часто спрашивают, потому что предложения уже были - в UFC, в ММА, но нет.

Мои родители этого не переживут, и я тоже не хочу. Мне хватило в спорте сломанного носа и сломанной челюсти. Лучше моделью", - рассказала Белодед в эфире в Instagram-аккаунте Ольги Харлан.

Ранее сообщалось, что Дарья Белодед завоевала бронзу на Мастерсе в Дохе.