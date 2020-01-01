Какой вид спорта для какого возраста самый подходящий?

Оставаться в форме всю жизнь вполне возможно. Необходимо лишь правильно рассчитывать тип и интенсивность тренировок для разных возрастов.

Почти каждый, кто заботится о своем здоровье, занимается спортом. Но среди видов спорта у каждого свой фаворит и частота тренировок. Спорт способствует здоровью всего тела и предотвращает многие заболевания. Упражнения поддерживают хорошее настроение и бодрость духа. Стоит учитывать, что в 20 лет спорт отличается от спорта в 50 лет. Важно правильно подобрать упражнения для определенного возраста. Ниже мы приводим общие рекомендации по занятию спортом для разнообразных возрастных групп.

Детство

В детстве желательно попробовать как можно больше видов спорта и подобрать занятие, которое нравиться ребенку. В детстве как никогда легко даются все виды спорта. Важно оставлять время и на детскую площадку. Спорт с раннего детства помогает развивать уверенность в себе.

Сейчас врачи все чаще говорят о сидячем образе жизни детей, поэтому необходимо всячески мотивировать ребенка заниматься спортом. Нужно пораньше прищепить любовь ребенка к спорту и понимание его положительного воздействия.

Стоит понимать, что у каждого вида спорта есть определенные возрастные условия для начинаний.

Пожелания специалистов по началу занятий спортом в раннем возрасте выглядят так:

3-5 лет

За этот период важно развить координацию движений. Синхронное плавание, танцы, спортивная гимнастика, художественная гимнастика и дзюдо считаются подходящими для начинаний в этом возрасте.

6-9 лет

В эти годы дети стают выносливее и более сконцентрированными. Игровой и командный спорт станет самым полезным и радостным для ребенка 6-9 лет. Рекомендуется начинать занятия волейболом, хоккеем, баскетболом, футболом, водным поло, шахматами, единоборствами или теннисом.

Старше 10

В связи с травмоопасностью, специалисты рекомендуют начинать заниматься велоспортом, стрельбой из лука, горнолыжным спортом, парусным спортом, фехтованием и тяжелой атлетикой с 10 лет.

Подростковый возраст

Тинейджеры должны проявлять увлечение спортом. Тренировки помогают не только поддержать хорошую форму подростка, а и уменьшить уровень беспокойства. Командные разновидности спорта подойдут большинству подростков, так как позволяют заводить интересные знакомства. Если тинейджеру приятнее некомандный вид спорта, не стоит настаивать. Плавание и гимнастика — не менее захватывающие занятия.

20 лет

В 20 лет мы находимся в самой лучше физической форме. Во многих видах спорта можно достичь профессионального уровня, начав с нуля. В этот период можно достичь своих лучших результатов. В 20 лет делайте эксперименты и пробуйте все виды спорта, которые вам кажутся интересными.

30 лет

В 30 лет обычно не хватает времени ни на работу, ни на семью и друзей, но все же стоит выделять хоть немного и для спорта. Делайте интенсивные интервальные тренировки. В этот период необходимо поддержать себя в форме, особенно силу мышц и сердечно-сосудистую систему.

Сочетайте досуг со спортом: плавайте, катайтесь на лыжах, берите велосипеды и поезжайте кататься в парк всей семьей. Главное, чтобы тренировки были исключительно в радость. Подберите такой вид спорта и частоту тренировок, которые не мешают другим сферам вашей жизни. Для 30-летних рекомендуется плавание, велоспорт и бег.

40 лет

Чтобы не начать набирать вес, займитесь силовыми тренировками. Новичкам в таком типе упражнений лучше начинать с инструктором. Попробуйте короткие, но интенсивные тренировки. Также делайте упражнения для спины. В этом вам хорошо поможет пилатес. Добавьте бег, чтобы сердечно-сосудистая система оставалась здоровой. Отличным вариантом экономии времени может стать пробежка с собакой.

50 лет

После 50 физические способности стают слабее. Хронические заболевания чаще проявляются и существует риск возникновения новых недугов. Для сохранения мышечной массы, не пренебрегайте силовыми тренировками и кардиотренировками. Небыстрый бег — хорошее решение. Попробуйте йогу, которая бывает различных типов. Также специалисты советуют заниматься гимнастикой.

60 лет

В 60 лет занятия спортом как никогда важны. Несколько раз в неделю выполняйте физические упражнения для силы и гибкости. Плавание и быстрый шаг — идеальные упражнения для этого возраста. Специалисты рекомендуют попробовать бальные танцы и гимнастику.

70 лет и старше

После 60-70 люди часто нарекают на отсутствие бодрости духа. Основной причиной является не старение, как могло показаться, а отсутствие упражнений и неподвижность. Прогулки и несложные силовые упражнения помогут поддержать форму и сохранить активность. Благодаря легким гимнастическим упражнениям вы поддержите трудоспособность. Движение — жизнь!

Не бойтесь пробовать разные виды спорта в любом возрасте! Если есть какие-то опасения, обязательно проконсультируйтесь с врачом. И помните — спорт поддерживает не только физическую активность, а и хорошее настроение.

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Який вид спорту в якому віці найкращий?

Залишатися в формі все життя цілком можливо. Необхідно лише правильно розраховувати тип та інтенсивність тренувань для різних вікових груп

Майже кожен, хто піклується про своє здоров'я, займається спортом. Але серед видів спорту у кожного свій фаворит та частота тренувань. Спорт сприяє здоров'ю всього тіла й запобігає багатьом захворюванням. Вправи підтримують гарний настрій і бадьорість духу. Варто брати до уваги, що в 20 років спорт відрізняється від спорту в 50 років. Важливо правильно підібрати вправи для певного віку. Нижче ми наводимо загальні рекомендації стосовно занять спортом для різноманітних вікових груп.

Дитинство

У дитинстві бажано спробувати якомога більше видів спорту та підібрати заняття, яке подобається дитині. У дитячі роки як ніколи легко даються всі види спорту. Важливо залишати час і на дитячий майданчик. Спорт з раннього дитинства допомагає розвивати впевненість у собі.

Зараз лікарі все частіше говорять про сидячий спосіб життя серед дітей, тому необхідно всіляко мотивувати дитину займатися спортом. Потрібно якомога раніше прищепити любов до спорту та розуміння його позитивного впливу.

Варто розуміти, що у кожного виду спорту є певні вікові умови для починань. Побажання фахівців щодо початку занять спортом в ранньому віці виглядають так:

3-5 років

За цей період важливо розвинути координацію рухів. Синхронне плавання, танці, спортивна гімнастика, художня гімнастика та дзюдо підходять для починань в цьому віці.

6-9 років

У ці роки діти стають витривалішими й сконцентрованішими. Ігровий та командний спорт стане корисним та радісним для дитини 6-9 років. Рекомендується розпочати заняття волейболом, хокеєм, баскетболом, футболом, водним поло, шахами, єдиноборствами або тенісом.

Старше 10

У зв'язку з травматичністю, фахівці рекомендують починати займатися велоспортом, стрільбою з лука, гірськолижним спортом, вітрильним спортом, фехтуванням і важкою атлетикою з 10 років.

Підлітковий вік

Тінейджери мають проявляти захоплення спортом. Тренування допомагають не тільки підтримати хорошу форму підлітка, а й зменшити рівень занепокоєння. Командні різновиди спорту підійдуть більшості підлітків, оскільки дозволяють заводити цікаві знайомства. Якщо тінейджеру до вподоби некомандні види спорту, не варто наполягати. Плавання і гімнастика — не менш захопливі заняття.

20 років

В 20 років ми перебуваємо в найкращій фізичній формі. У багатьох видах спорту реально досягти професійного рівня, почавши з нуля. У цей період можна досягти своїх кращих результатів. У 20 років робіть експерименти та спробуйте всі види спорту, які вам здаються цікавими.

30 років

В 30 років зазвичай не вистачає часу ні на роботу, ні на сім'ю й друзів, але все ж варто виділяти хоча б трохи й для спорту. Робіть інтенсивні інтервальні тренування. У цей період необхідно підтримати себе у формі, особливо зберегти силу м'язів і серцево-судинну систему.

Поєднуйте дозвілля зі спортом: плавайте, катайтеся на лижах, беріть велосипеди та їдьте кататися в парк всією сім'єю. Головне, щоб тренування були виключно в радість. Підберіть такий вид спорту й частоту тренувань, які не заважають іншим сферам вашого життя. Для 30-річних рекомендується плавання, велоспорт і біг.

40 років

Щоб не почати набирати вагу, займіться силовими тренуваннями. Новачкам в такому типі вправ краще починати з інструктором. Спробуйте короткі, але інтенсивні тренування. Також робіть вправи для спини. У цьому вам добре допоможе пілатес. Додайте біг, щоб серцево-судинна система залишалася здоровою. Відмінним варіантом економії часу може стати пробіжка з собакою.

50 років

Після 50 фізичні здібності погіршуються. Хронічні захворювання частіше турбують й існує ризик виникнення нових недуг. Для збереження м'язової маси, не нехтуйте силовими тренуваннями й кардіотренуваннями. Нешвидкий біг — прекрасне рішення. Спробуйте йогу, яка буває різних типів. Також фахівці радять займатися гімнастикою.

60 років

У 60 років заняття спортом як ніколи важливі. Декілька разів на тиждень виконуйте фізичні вправи для сили й гнучкості. Плавання та швидкий крок — ідеальні вправи для цього віку. Фахівці рекомендують спробувати бальні танці та гімнастику.

70 років та старше

Після 60-70 люди часто нарікають на відсутність бадьорості духу. Основною причиною виявляється старіння, як могло б здатися, а відсутність вправ і малорухливий спосіб життя. Прогулянки і нескладні силові вправи допоможуть підтримати форму та зберегти активність. Виконуючи легкі гімнастичні вправи ви підтримаєте працездатність. Рух — це життя!

Не бійтеся експериментувати з різними видами спорту в будь-якому віці! Якщо у вас є певні побоювання, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. І пам'ятайте — спорт підтримує не тільки фізичну активність, а й гарний настрій.



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