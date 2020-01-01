Самые богатые спортсмены за всю историю спорта

Кто возглавляет списки самых высокооплачиваемых спортсменов мира? На чем еще, кроме спорта, они зарабатывают.

Эти спортсмены успешные еще с детства. Они завоевали симпатии миллионов, заработали миллионы и даже миллиарды. Среди всех спортсменов всех времен у них самые крупные заработки. Но кроме премий в своей сфере, еще больше они зарабатывают на рекламных контрактах. Именно спортивный маркетинг позволил звездам спорта нажить ошеломительные состояния.

Винс Макмэн — реслинг, $ 3,2 млрд

Профессиональный рестлер, который поднял этот вид спорта на значительный уровень и вернул ему былую славу. Винс Макмэн сумел заинтересовать зрителей спортивной борьбой и монетизировать реслинг.

Майкл Джордан — баскетбол, $ 2,1 млрд

Самый большой доход Майклу принесла реклама. В частности реклама Nike Jordan. Но самой большой прибылью оказалась доля в Charlotte Bobcats на 175 млн долларов, которую в 2013 году баскетболист увеличил до 90%.

Тайгер Вудс — гольф, 1,650 млрд

Как и многие известные спортсмены зарабатывает именно на рекламе. С 2002 до 2012 Тайгер был самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. А в расцвете своей карьеры зарабатывал около 100 млн долларов в год.

Ион Цириак — теннис, $ 1,2 млрд

Заработал румынский теннисист отнюдь не на спорте, а на умелом предпринимательстве. Ион Цириак вел финансовые дела спортсменов, основал банк, сделал выгодные инвестиции в автосалоны, авиалинии, страховую компанию и даже создал первый в своей стране спортивный канал!

Михаэль Шумахер — автоспорт, $ 1 млрд

На пике карьеры Шумахера его состояние оценивалось в миллиард долларов! Михаэль носил кепку с логотипом компании Shell, за что ему платили 10 млн долларов в год. В списке Forbes среди самых высокооплачиваемых спортсменов с 1990 года Михаэль занимает одно из первых мест.

Флойд Мейвезер — бокс, $ 915 млн

Вот кто действительно зарабатывает на своих профессиональных навыках, а не на рекламе! Всего за один бой с Макгрегором Мейвезер заработал 275 млн долларов. А после боя с Пакьяо получил 240 млн долларов. По сравнению с этими поединками, на рекламе Флойд Мейвезер заработал намного меньше — всего 30 млн долларов.

Криштиану Роналду — футбол, $ 800 млн

Благодаря аккаунтам с миллионами подписчиков в Инстаграме и Фейсбуке, на соцсетях Криштиану зарабатывает около 49 млн долларов в год. Также у него подписан 10-летний контракт с Nike, который ежегодно приносит около 20 млн долларов. Ну и в самом “Ювентусе” Роналду получает $ 65 млн долларов.

Фил Микельсон — гольф, $ 760 млн

Спортсмен не сильно много зарабатывает на гольфе. Именно спонсорские и рекламные контракты приносят Филу по 60 млн долларов в год.

Лионель Месси — футбол, $ 750 млн

Месси считается самым высокооплачиваемым футболистом. Forbes оценивает заработок Месси в 92 млн долларов в год. Также аргентинец зарабатывает на рекламе, бизнесе и недвижимости. А пожизненный контракт с Adidas приносит самый большой заработок в рекламе для Месси.

Дэвид Бекхэм — футбол, $ 730 млн

Еще в 2013 году состояние Бекхэма оценили в 200 млн фунтов. Сейчас Дэвид Бекхэм зарабатывает преимущественно на своей фамилии. У Дэвида есть свои бренды аксессуаров, парфюмерии и одежды. Журнал Forbes подсчитал, что за футбольную карьеру Бекхэм заработал около 411 млн долларов.

Коби Брайант — баскетбол, $ 700 млн

Защитник “Лейкерс” Коби Брайант в январе 2020 года разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью. На тот момент он уже закончил свою карьеру. Наследие одного из величайших игроков НБА составляет около 700 млн долларов и включает доходы от основной занятости, инвестиции, рекламу и успешный контракт с Nike на производство именной модели кроссовок.

Шакил о'Нил — баскетбол, $ 700 млн

У Шакила очень много поклонников, благодаря чему у него всегда есть предложения от рекламных компаний. Играя в баскетбол, о'Нил суммарно получил примерно 300 млн долларов.

Грег Норман — гольф, $ 680 млн

В списке самых богатых спортсменов чаще всего встречаются именно гольфисты. Грег Норман не стал исключением. Он является самым высокооплачиваемым австралийским спортсменом. Уже более 30 лет бренд одежды для гольфа приносит отличные доходы Норману.

Роджер Федерер — теннис, $ 640 млн

В списке сотрудничества Федерера такие компании как Rolex, Mercedes, Lindt, Uniqlo, Moet & Chandon и Nike.

Леброн Джеймс — баскетбол, $ 640 млн

В “Кливленде” Леброн зарабатывает по 39 миллионов ежегодно. Но, как и другие спортсмены, Леброн Джеймс больше всего зарабатывает на рекламе. Так c Nike у него пожизненный контракт, да и сам Леброн считает это соглашение самым удачным в своей карьере.

Мэджик Джонсон — баскетбол, $ 600 млн

После окончания карьеры Джонсон начал активно вкладываться в разные компании и за этот счет разбогател еще больше. Самым прибыльным делом Мэджика стала покупка 5% “Лейкерс”.

Алекс Родригес — бейсбол, $ 600 млн

Около 250 миллионов долларов принесли контракты “Янкис”. Остальные доходы Алекс получил благодаря рекламе.

Джефф Гордон — автоспорт, $ 515 млн

Джефф — четырехкратный чемпион “Наскар” и выиграл 93 гонки. Гордон зарабатывает около 30 миллионов долларов в год. Именно гонки приносят основной доход спортсмену. Также часть доходов он получает на использовании своего имени в разных продуктах. У Джеффа есть свои предприятия: видеоигры и производство вина.

Арнольд Палмер — гольф

Стал один из самых богатых спортсменов именно благодаря рекламе. Его бренд “Arnold Palmer” продается во многих магазинах даже после его смерти в 2016 году. Всего лишь за 1 год его состояние выросло на $ 40 млн.



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Найбагатші спортсмени за всю історію спорту

Хто очолює списки найвисокооплачуваніших спортсменів світу? На чому ще, крім спорту, заробляють спортсмени

Ці спортсмени успішні ще з дитинства. Вони завоювали симпатії мільйонів, заробили мільйони та навіть мільярди. Серед усіх спортсменів усіх часів у них найбільші заробітки. Але крім премій у своїй сфері, ще більше вони заробляють на рекламних контрактах. Саме спортивний маркетинг дозволив зіркам спорту нажити неймовірних статків.

Вінс МакМен — реслінг, $ 3,2 млрд

Професійний реслер, який підняв цей вид спорту на високий рівень та повернув йому колишню славу. Вінс МакМен зумів зацікавити глядачів спортивною боротьбою й монетизувати реслінг.

Майкл Джордан — баскетбол, $ 2,1 млрд

Найбільший дохід Майклу принесла реклама. Зокрема реклама Nike Jordan. Але найприбутковішою виявилася частка в Charlotte Bobcats на 175 млн доларів, яку в 2013 році баскетболіст збільшив до 90%.

Тайгер Вудс — гольф, 1,650 млрд

Як і багато відомих спортсменів заробляє саме на рекламі. З 2002 до 2012 Тайгер був найбільш високооплачуваним спортсменом у світі. А у розквіті своєї кар'єри заробляв близько 100 млн доларів на рік.

Іон Ціріак — теніс, $ 1,2 млрд

Розбагатів румунський тенісист аж ніяк не на спорті, а на успішному підприємництві. Іон Ціріак вів фінансові справи спортсменів, заснував банк, зробив вигідні інвестиції в автосалони, авіалінії, страхову компанію і навіть створив перший у своїй країні спортивний канал!

Міхаель Шумахер — автоспорт, $ 1 млрд

На піку кар'єри Шумахера його статки оцінювалися в мільярд доларів! Міхаель носив кепку з логотипом компанії Shell, за що йому платили 10 млн доларів на рік. У списку Forbes серед найбільш високооплачуваних спортсменів з 1990 року Міхаель займає одне з перших місць.

Флойд Мейвезер — бокс, $ 915 млн

Ось хто дійсно заробляє на своїх професійних навичках, а не на рекламі! Всього за один бій з Макгрегором Мейвезер заробив 275 млн доларів. А після бою з Пак'яо отримав 240 млн доларів. У порівнянні з цими поєдинками, на рекламі Флойд Мейвезер заробив набагато менше - всього 30 млн доларів.

Кріштіану Роналду — футбол, $ 800 млн

Завдяки акаунтам з мільйонами фоловерів в Інстаграмі та Фейсбуці, на соцмережах Кріштіану заробляє близько 49 млн доларів на рік. Також він має 10-річний контракт з Nike, який щороку приносить близько 20 млн доларів. Ну і в самому “Ювентусі“ Роналду отримує $ 65 млн доларів.

Філ Мікельсон — гольф, $ 760 млн

Спортсмен не сильно багато заробляє на гольфі. Саме спонсорські та рекламні контракти приносять Філу по 60 млн доларів на рік.

Ліонель Мессі — футбол, $ 750 млн

Мессі вважається найбільш високооплачуваним футболістом. Forbes оцінює заробіток Мессі в 92 млн доларів на рік. Також аргентинець заробляє на рекламі, бізнесі та нерухомості. А довічний контракт з Adidas приносить найбільший заробіток в рекламі для Мессі.

Девід Бекхем — футбол, $ 730 млн

Ще в 2013 році статки Бекхема оцінили в 200 млн фунтів. Зараз Девід Бекхем заробляє переважно на своєму прізвищі. У Девіда є свої бренди аксесуарів, парфумерії та одягу. Журнал Forbes підрахував, що за футбольну кар'єру Бекхем заробив близько 411 млн доларів.

Кобі Браянт — баскетбол, $ 700 млн

Захисник “Лейкерс“ Кобі Браянт у січні 2020 року розбився в авіакатастрофі разом зі своєю донькою. На той момент він вже закінчив свою кар'єру. Спадщина одного з найбільших гравців НБА становить близько 700 млн доларів і включає доходи від основної зайнятості, інвестицій, реклами й успішний контракт з Nike на виробництво іменної моделі кросівок.

Шакіл О'Ніл — баскетбол, $ 700 млн

У Шакіла дуже багато шанувальників, завдяки чому у нього завжди є пропозиції від рекламних компаній. Граючи в баскетбол, О'Ніл сумарно отримав приблизно 300 млн доларів.

Грег Норман — гольф, $ 680 млн

У списку найбагатших спортсменів найчастіше зустрічаються саме гольфісти. Грег Норман не став винятком. Він є найвисокооплачуванішим австралійським спортсменом. Уже понад 30 років бренд одягу для гольфу приносить неймовірні доходи Норману.

Роджер Федерер — теніс, $ 640 млн

У списку рекламних контрактів Федерера такі компанії як Rolex, Mercedes, Lindt, Uniqlo, Moet & Chandon і Nike.

Леброн Джеймс — баскетбол, $ 640 млн

У “Клівленді“ Леброн заробляє по 39 мільйонів щорічно. Але, як й інші спортсмени, найбільше Леброн Джеймс заробляє на рекламі. Так c Nike у нього довічний контракт, та й сам Леброн вважає цю угоду найвдалішою у своїй кар'єрі.

Меджик Джонсон — баскетбол, $ 600 млн

Після закінчення кар'єри Джонсон почав активно вкладатися в різні компанії і таким чином розбагатів ще більше. Найприбутковішою справою Меджика стала покупка 5% “Лейкерс“.

Алекс Родрігес — бейсбол, $ 600 млн

Близько 250 мільйонів доларів принесли контракти “Янкіс“. Решта доходів Алекс отримав на рекламі.

Джефф Гордон — автоспорт, $ 515 млн

Джефф — чотириразовий чемпіон “Наскар“, виграв 93 гонки. Гордон заробляє близько 30 мільйонів доларів на рік. Саме автогонки приносять основний дохід спортсмену. Також частину доходів Гордон отримує, використовуючи своє ім’я в різних продуктах. У Джеффа є свої підприємства: відеоігри та виробництво вина.

Арнольд Палмер — гольф

Став один з найбагатших спортсменів саме завдяки рекламі. Його бренд “Arnold Palmer“ продається в багатьох магазинах навіть після його смерті в 2016 році. Всього за 1 рік його статки зросли на $ 40 млн.



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