Беленюк и Насибов завоевали золото на Гран-при в Загребе по дзюдо

Украинцы привезли из Хорватии 4 медали.

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов выиграли золотые медали на турнире серии Гран-при в Загребе.

Беленюк стал чемпионом соревнования в весовой категории до 87 килограмм. В финале Жан победил представителя Швеции Александра Степанетича (9:1).

Насибов выиграл золото в весовой категории до 72 килограмм. В решающей схватке он победил Ахмета Йилмаза (3:2) из Турции.

Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий. Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки в весовой категории до 130 килограмм. Бронзу Гран-при в категории до 82 килограмм выиграл Ярослав Фильчаков.