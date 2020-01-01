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Беленюк и Насибов завоевали золото на Гран-при в Загребе по дзюдо

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Украинцы привезли из Хорватии 4 медали.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов выиграли золотые медали на турнире серии Гран-при в Загребе.

Беленюк стал чемпионом соревнования в весовой категории до 87 килограмм. В финале Жан победил представителя Швеции Александра Степанетича (9:1).

Насибов выиграл золото в весовой категории до 72 килограмм. В решающей схватке он победил Ахмета Йилмаза (3:2) из Турции.

Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий. Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки в весовой категории до 130 килограмм. Бронзу Гран-при в категории до 82 килограмм выиграл Ярослав Фильчаков.

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Теги: Жан Беленюк, Парвиз Насибов, Николай Кучмий, Борьба
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