Украинка Ткач завоевала бронзу на Гран-При по спортивной борьбе

Украинская спортсменка одержала победы в трех поединках.

На этой неделе во французской Ницце в спортивном центре Salle Serge Leyrit прошел 47-й Гран-при Франции по спортивной борьбе, который был посвящен памяти Анри Деглана.

Среди всех участников турнира была одна представительница Украины - Юлия Ткач, который выступила в весе до 62 кг.

Украинская спортсменка провела четыре матча, одержав победы в трех из них. Это принесло ей бронзовую медаль.

Победительницами турнира стали американки, которые взяли четыре золотые медали из шести. Еще по одной досталось сборным Швеции и Австрии.