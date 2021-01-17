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Украинка Ткач завоевала бронзу на Гран-При по спортивной борьбе

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Украинская спортсменка одержала победы в трех поединках.
Юлия Ткач
Юлия Ткач
sport.24tv.ua

На этой неделе во французской Ницце в спортивном центре Salle Serge Leyrit прошел 47-й Гран-при Франции по спортивной борьбе, который был посвящен памяти Анри Деглана.

Среди всех участников турнира была одна представительница Украины - Юлия Ткач, который выступила в весе до 62 кг.

Украинская спортсменка провела четыре матча, одержав победы в трех из них. Это принесло ей бронзовую медаль.

Победительницами турнира стали американки, которые взяли четыре золотые медали из шести. Еще по одной досталось сборным Швеции и Австрии.

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Теги: Юлия Ткач, Спортивная борьба, Гран-при Франции
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.01.2021, 13:11
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Достойное выступление.
vicinq    17.01.2021, 12:27
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