Украинец Хаммо завоевал бронзу Мастерса по дзюдо

Сборная Украины увезла две бронзовые награды с Мастерса в Дохе.

В столице Катара Дохе состоялся первый в новом году турнир Мировой серии дзюдо - Мастерс-2021. В заключительный день соревнований украинский дзюдоист Яков Хаммо, выступающий в категории свыше 100 кг, завоевал бронзу.

В стартовом раунде Хаммо иппоном победил словенца Вито Драгича, затем разобрался с олимпийским призером из Японии Хисайоши Харасави, выполнив на второй минуте встречи бросок на оценку иппон.

В четвертьфинале Яков провел поединок против бразильского дзюдоиста Дэвида Моура, которого также уверено одолел.

Однако в полуфинале украинец не смог справиться с двукратным олимпийским чемпионом Тедди Ринером из Франции, но, нужно отдать Хаммо должное - он не позволил именитому сопернику завершить поединок досрочно.

В борьбе за бронзовую награду украинцу противостоял таджик Тимур Рахимов. На второй минуте Хаммо получил оценку ваза-ари и удержал свое преимущество до самого конца, завоевав медаль.

Эта награда стала первой для Хаммо на турнирах Мастерс и лишь вторая в истории мужского украинского дзюдо после золота Георгия Зантарая в Марокко в 2015 году.

Что касается других представителей Украины, то в заключительный день Кеджау Ньябали (до 90 кг) и Елизавета Каланина (свыше 78 кг) уступили в первом раунде, а Анастасия Турчин (до 78 кг) вылетела после второго раунда.

Таким образом, на турнире в Дохе сборная Украина заработала две бронзовые медали - одна в активе Якова Хаммо, а вторую завоевала Дарья Белодед.

Следующим турниром по дзюдо будет Grand Slam в Тель-Авиве (Израиль), который состоится в период с 18 по 20 февраля.