Переключиться на мобильную версию

"Олимп" Ярославского стал обладателем кубка Украины по регби-7

Комментариев: 0
"Олимп" Ярославского стал обладателем кубка Украины по регби-7
©
Фото 1/4
"Олимп" Ярославского стал обладателем кубка Украины по регби-7
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Харьковский регбийный клуб «Олимп», президентом которого является Александр Ярославский, завоевал сегодня Кубок Украины по регби-7.

Розыгрыш Кубка прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье». Завоеванный трофей стал для харьковчан восьмым в истории. Неделей ранее игроки «Олимпа» стали чемпионами по регби-7.
- Сегодня день рождения нашего замечательного города, потому мы приложили все усилия, чтобы поздравить харьковчан с праздником, и в очередной раз доказали, что Харьков – регбийная столица Украины, - подчеркнул главный тренер РК «Олимп» Валерий Кочанов.

Харьковчане провели четыре матча и традиционно одержали победы, три из которых - с крупным счетом:

«Олимп» - «Подолье» - 52:0
«Олимп» - «Сокол» - 52:0
«Олимп» - «Ребелс» - 38:5
«Олимп» - «Evolution 7’s» - 29:14

В клубе также отметили, что памятную статуэтку «Лучшего игрока Кубка Украины» получил игрок «Олимпа» Владислав Адажиник.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь