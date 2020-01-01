"Олимп" Ярославского стал обладателем кубка Украины по регби-7

Харьковский регбийный клуб «Олимп», президентом которого является Александр Ярославский, завоевал сегодня Кубок Украины по регби-7.

Розыгрыш Кубка прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье». Завоеванный трофей стал для харьковчан восьмым в истории. Неделей ранее игроки «Олимпа» стали чемпионами по регби-7.

- Сегодня день рождения нашего замечательного города, потому мы приложили все усилия, чтобы поздравить харьковчан с праздником, и в очередной раз доказали, что Харьков – регбийная столица Украины, - подчеркнул главный тренер РК «Олимп» Валерий Кочанов.

Харьковчане провели четыре матча и традиционно одержали победы, три из которых - с крупным счетом:

«Олимп» - «Подолье» - 52:0

«Олимп» - «Сокол» - 52:0

«Олимп» - «Ребелс» - 38:5

«Олимп» - «Evolution 7’s» - 29:14

В клубе также отметили, что памятную статуэтку «Лучшего игрока Кубка Украины» получил игрок «Олимпа» Владислав Адажиник.