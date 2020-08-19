Крупные суммы: стали известны зарплаты чиновников Министерства молодежи и спорта Украины

Гутцайт получает не самые большие деньги в правительстве.

Аналитический портал Слово і Діло опубликовал информацию о зарплатах чиновников Министерства молодежи и спорта Украины за июль 2020 года.

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По информации источника, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт за месяц заработал 102 533 гривен.

Почти 93 тысячи гривен получает заместитель по вопросам европейской интеграции Жалдак Валерий Александрович. Зарплаты остальных замов составляют около 45 тысяч гривен.

Отмечается, что Гутцайт среди всех министров оказался на втором месте по зарплате.

Ранее Гутцайт рассказал, сколько медалей на Олимпиаде может завоевать сборная Украины.