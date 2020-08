О'Салливан стал шестикратным чемпионом мира

Сегодня, 16 августа, в Шеффилде (Англия) завершился чемпионат мира по снукеру.

По его итогам Ронни О'Салливан крупно обыграл Кайрена Уилсона и в шестой раз стал победителем мирового первенства.

Like Reardon. Like Davis...



SIX world titles for @ronnieo147! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/QpPjepaUcK