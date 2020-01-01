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Регбисты Ярославского - одиннадцатикратные чемпионы по регби-7

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Регбисты Ярославского - одиннадцатикратные чемпионы по регби-7

Харьковский регбийный клуб “Олимп“ президентом которого на протяжении всей его истории является известный украинский бизнесмен Александр Ярославский, стал чемпионом Украины по регби-7 среди мужских команд суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба регбийного клуба. 
 
Одиннадцатое чемпионство по регби-7 харьковские регбисты добыли сегодня в Киеве, где на стадионе «ЦСКА» состоялся первый в этом году официальный турнир. Как мы сообщали ранее, в связи с пандемией коронавируса, чемпионат был сокращен до одного тура и проводился в два этапа - игры в группах и стыковые матчи - подчеркнули в клубе. 

 
Регбисты “Олимпа“ провели четыре матча и во всех встречах одержали победы:
1 матч (первый этап) «Олимп» - «Кредо-1963» - 26:0
2 матч (первый этап) «Олимп» - «Антарес» - 26:7
3 матч (второй этап, стыковые матчи) «Олимп» - «Легион XIII» - 45:0
4 матч (финальный) «Олимп» - «Evolution 7's» - 24:7
 
Следует отметить, что харьковчане увезли из Киева не только чемпионские медали, но и персональные титулы. Так лучшим игроком турнира стал Сергей Церковный, а звание лучшего бомбардира заслужил Владислав Адажиник (34 очка: 6 попыток и 2 реализации за турнир).

Сегодняшнее чемпионство стало для команды Александра Ярославского 42-м национальным титулом. За столь короткую по спортивным меркам историю харьковчане собрали в своем активе 15 чемпионств по регби-15, 11 по регби-7, а также 9 раз спортсмены поднимали над своими головами Кубок Украины по регби-15 и семь раз - по регби-7!

 

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Теги: регби
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