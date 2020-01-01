Чемпионат мира по снукеру: расписание и результаты турнира

Вашему вниманию расписание и результаты чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде (Великобритания).

Чемпионат мира по снукеру: расписание и результаты Getty Images

В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру, где завершились все матчи 1/16 финала. 1/16 финала 31 июля Джадд Трамп (Англия) - Том Форд (Англия) - 10:8

Кирен Уилсон (Англия) - Энтони Хэмилтон (Англия) - неявка Хэмилтона 1 августа Стюарт Бинэм (Англия) - Эшли Карти (Англия) - 10:7

Дин Джунху (Китай) - Марк Кинг (Англия) - 10:9

Марк Уильямс (Уэльс) - Алан Макманус (Шотландия) - 10:5 2 августа Джон Хиггинс (Шотландия) - Мэтью Стивенс (Уэльс) - 10:5

Нил Робертсон (Австралия) - Лянь Веньбо (Китай) - 10:5

Дэвид Гилберт (Англия) - Курт Мафлин (Норвегия) - 8:10 3 августа Ронни О’Салливан (Англия) - Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) - 10:1

Янь Бинтао (Китай) - Эллиот Слессор (Англия) - 10:7

Джек Лисовски (Англия) - Энтони Макгилл (Шотландия) - 9:10 4 августа Шон Мерфи (Англия) - Ноппон Саенгхам (Таиланд) - 4:10

Марк Селби (Англия) - Джордан Браун (Северная Ирландия) - 10:6

Марк Аллен (Северная Ирландия) - Рис Кларк (Уэльс) - 8:10 5 августа Барри Хоукинс (Англия) - Александр Урсенбахер (Швейцария) - 10:2

Стивен Магуайр (Шотландия) - Мартин Гоулд (Англия) - 3:10 Пары 1/8 финала Джон Хиггинс (Шотландия) - Курт Мафлин (Норвегия) - 3:5 (после первой сессии).

Марк Уильямс (Уэльс) - Стюарт Бинэм (Англия) - 5:3 (после первой сессии).

Марк Селби (Англия) - Ноппон Саенгхам (Таиланд).

Джадд Трамп (Англия) - Янь Бинтао (Китай).

Энтони Макгилл (Шотландия) - Джейми Кларк (Уэльс).

Дин Цзюньхуэй (Китай) - Ронни О’Салливан (Англия).

Мартин Гулд (Англия) - Кайрен Уилсон (Англия).

Барри Хоукинс (Англия) - Нил Робертсон (Австралия).

Горемыкина Екатерина