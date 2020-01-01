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Чемпионат мира по снукеру: расписание и результаты турнира

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Вашему вниманию расписание и результаты чемпионата мира по снукеру, который проходит в Шеффилде (Великобритания).
Чемпионат мира по снукеру: расписание и результаты
Чемпионат мира по снукеру: расписание и результаты
Getty Images

В английском Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру, где завершились все матчи 1/16 финала.

1/16 финала

31 июля

Джадд Трамп (Англия) - Том Форд (Англия) - 10:8
Кирен Уилсон (Англия) - Энтони Хэмилтон (Англия) - неявка Хэмилтона

1 августа

Стюарт Бинэм (Англия) - Эшли Карти (Англия) - 10:7
Дин Джунху (Китай) - Марк Кинг (Англия) - 10:9
Марк Уильямс (Уэльс) - Алан Макманус (Шотландия) - 10:5

2 августа

Джон Хиггинс (Шотландия) - Мэтью Стивенс (Уэльс) - 10:5
Нил Робертсон (Австралия) - Лянь Веньбо (Китай) - 10:5
Дэвид Гилберт (Англия) - Курт Мафлин (Норвегия) - 8:10

3 августа

Ронни О’Салливан (Англия) - Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) - 10:1
Янь Бинтао (Китай) - Эллиот Слессор (Англия) - 10:7
Джек Лисовски (Англия) - Энтони Макгилл (Шотландия) - 9:10

4 августа

Шон Мерфи (Англия) - Ноппон Саенгхам (Таиланд) - 4:10
Марк Селби (Англия) - Джордан Браун (Северная Ирландия) - 10:6
Марк Аллен (Северная Ирландия) - Рис Кларк (Уэльс) - 8:10

5 августа

Барри Хоукинс (Англия) - Александр Урсенбахер (Швейцария) - 10:2
Стивен Магуайр (Шотландия) - Мартин Гоулд (Англия) - 3:10

Пары 1/8 финала

Джон Хиггинс (Шотландия) - Курт Мафлин (Норвегия) - 3:5 (после первой сессии).
Марк Уильямс (Уэльс) - Стюарт Бинэм (Англия) - 5:3 (после первой сессии).
Марк Селби (Англия) - Ноппон Саенгхам (Таиланд).
Джадд Трамп (Англия) - Янь Бинтао (Китай).
Энтони Макгилл (Шотландия) - Джейми Кларк (Уэльс).
Дин Цзюньхуэй (Китай) - Ронни О’Салливан (Англия).
Мартин Гулд (Англия) - Кайрен Уилсон (Англия).
Барри Хоукинс (Англия) - Нил Робертсон (Австралия).

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Теги: бильярд, снукер, чемпионат мира по снукеру, расписание и результаты матчей
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