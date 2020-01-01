Переключиться на мобильную версию

Стали известны соперники Мотора по групповому этапу Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Украинская команда попала в группу B.
Мотор
Мотор
handball.motorsich.com

В Вене (Австрия) прошла жеребьевка первого группового раунда гандбольной Лиги чемпионов среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На турнире выступит запорожский Мотор, который попал в группу B.

Группа А: Порту (Португалия), Пик (Венгрия), БГК имени Мешкова (Беларусь), Вардар (Северная Македония), ПСЖ (Франция), Кельце (Польша), Эльверум (Норвегия), Фленсбург (Германия)

Группа B: Барселона (Испания), Нант (Франция), Мотор (Украина), Веспрем (Венгрия), Киль (Германия), Ольборг (Дания), Целе (Словения), Загреб (Хорватия).

Первые два клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал напрямую. Команды, занявшие места с 3 по 6, сыграют в плей-офф. Поединки групповой стадии пройдут с 16 сентября 2020 по 4 марта 2021 года.

Отметим, что в прошлом сезоне Мотор расположился на последнем месте в группе Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: гандбол, Мотор
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь