Стали известны соперники Мотора по групповому этапу Лиги чемпионов

Украинская команда попала в группу B.

В Вене (Австрия) прошла жеребьевка первого группового раунда гандбольной Лиги чемпионов среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На турнире выступит запорожский Мотор, который попал в группу B.

Группа А: Порту (Португалия), Пик (Венгрия), БГК имени Мешкова (Беларусь), Вардар (Северная Македония), ПСЖ (Франция), Кельце (Польша), Эльверум (Норвегия), Фленсбург (Германия)

Группа B: Барселона (Испания), Нант (Франция), Мотор (Украина), Веспрем (Венгрия), Киль (Германия), Ольборг (Дания), Целе (Словения), Загреб (Хорватия).

Первые два клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал напрямую. Команды, занявшие места с 3 по 6, сыграют в плей-офф. Поединки групповой стадии пройдут с 16 сентября 2020 по 4 марта 2021 года.

Отметим, что в прошлом сезоне Мотор расположился на последнем месте в группе Лиги чемпионов.