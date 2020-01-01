Сборная Украины по гандболу сыграет с Россией в отборе на Евро-2022
Квалификация стартует в ноябре этого года.
Мужская сборная Украины по гандболу получила соперников по группе в отборе на Евро-2022.
Национальная команда сыграет против сборных России, Чехии и Фарерских островов. Об этом сообщает Федерация гандбола Украины.
Отметим, что на чемпионат Европы выйдут команды, которые займут первое и второе места в группе, а также четыре лучшие команды, которые в своих квартетах будут третьими.
Квалификация стартует в ноябре 2020 года и продлится до мая 2021 года.
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