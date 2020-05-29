ТОП-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Известное издание Forbes опубликовало список спортсменов, которые больше всех заработали за год.

Авторитетное американское финансово-экономическое издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов года.

В рейтинге 2020 года учитывались все призовые, зарплаты и бонусы, заработанные в период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. Подробнее о методологии составления рейтинга можно почитать здесь (в самом низу страницы).

По данным рейтинга, доходы самых высокооплачиваемых спортсменов сократились впервые за четыре года, поскольку свои существенные коррективы внес коронавирус, который повлиял на зарплаты в спорте.

100 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали в этом году 3,6 миллиарда долларов, что на 9% ниже уровня 2019 года. Впервые первую строчку рейтинга занял теннисист Роджер Федерер, который обогнал Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

1. Роджер Федерер

Доход - 106,3 миллиона долларов (6,3 - зарплата/призовые, 100 - доходы от спонсоров).

Роджер Федерер Getty Images

Роджер Федерер впервые в этом году занял первое место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes, заработав 106,3 миллиона долларов до вычета налогов. Швейцарец стал первым теннисистом, который занял первое место в рейтинге с момента его появления в 1990 году.

Примечательно, что размер призовых, заработанный Федерером за год, составляет всего лишь 6,3 миллиона, в то время как остальные 100 миллионов - это доходы от спонсорских и рекламных контрактов. Благодаря своему огромному портфелю контрактов Федерер сумел подняться с 5-го места, занимаемого им в этом рейтинге в 2019 году, на 1-е.

Целых 13 брендов сотрудничают с Федерером, среди которых Barilla, Credit Suisse Group (ADS), Mercedes-Benz, Rolex, Uniqlo, Wilson Sporting Goods, Moet & Chandon, Rimowa. Отметим, что Федерер - второй в истории действующий спортсмен, который заработал за год 100 миллионов за счет спонсорских контрактов (ранее подобное удавалось только гольфисту Тайгеру Вудсу).

2. Криштиану Роналду

Доход - 105 миллиона долларов (60 - зарплата/призовые, 45 - доходы от спонсоров).

Криштиану Роналду Getty Images

Криштиану Роналду занял второе место, заработав 105 миллионов долларов за год. Несмотря на то, что в рейтинге-2020 он уступил Федереру, это не помешало португальцу стать первым в мире футболистом, заработавшим один миллиард за карьеру.

Конечно, Роналду, вероятнее всего, был бы лидером рейтинга, но из-за коронавируса его зарплата в Ювентусе сократилась, поэтому пока звездному форварду приходится довольствоваться только второй строчкой. Среди спонсоров Роналду можно выделить Altice, DAZN, Herbalife, MTG, Nike, Unilever.

Стоит отметить, что Роналду также является самым популярным спортсменом в социальных сетях. Число его подписчиков в Instagram достигло отметки 200 миллионов. Благодаря этому он успешно зарабатывает на рекламе в Instagram - за прошедший год он получил 50,3 миллиона долларов за 43 рекламных поста (1,17 миллиона долларов за публикацию).

3. Лионель Месси

Доход - 104 миллиона долларов (72 - зарплата/призовые, 32 - доходы от спонсоров).

Лионель Месси Getty Images

Аргентинский нападающий Лионель Месси в этом году существенно потерял в доходах из-за коронавируса, как и другие футболисты. Впрочем, это не помешало ему подняться на третью позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков.

Помимо доходов в Барселоне, Лео пополнил свой счет 32-мя миллионами, заработанными от спонсорских контрактов с Месси Adidas, MasterCard, PepsiCo, Gatorade и Huawei. Примечательно, что с Adidas у футболиста пожизненное соглашение.

Также в 2019 году Месси запустил собственный бренд одежды, и в сентябре прошлого года открыл свой первый розничный магазин The Messi Store Барселоне.

4. Неймар

Доход - 95,5 миллионов долларов (70,5 - зарплата/призовые, 25 - доходы от спонсоров).

Неймар Getty Images

У бразильского форварда ПСЖ Неймара пятилетний контракт с ПСЖ (до июня 2022 года), по которому он получит 350 миллионов долларов. Именно зарплата в Париже является основным источником дохода игрока.

При этом на спонсорских контрактах Неймар также зарабатывает. У него есть соглашения с Beats Electronics, DAZN, Electronic Arts, Gillette, MasterCard, Nike, Red Bull, TCL. В 2016 году Неймар стал первым футболистом-амбассадором Nike's Jordan Brand.

5. ЛеБрон Джеймс

Доход - 88,2 миллиона долларов (28,2 - зарплата/призовые, 60 - доходы от спонсоров).

ЛеБрон Джеймс Getty Images

Американец стал самым высокооплачиваем баскетболистом, представленным в рейтинге. В 2018 году выдающийся спортсмен стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, подписав четырехлетний контракт на 153 миллиона долларов.

Благодаря своим спортивным достижениям 35-летний американец имеет спонсорские соглашения с 2K Sports, AT&T, Beats Electronics, Coca-Cola, GMC, KIA Motors, Nike, RIMOWA, Walmart.

Отметим, что у Джеймса - самый топовый спонсорский портфель в НБА, а также он владеет собственной производственной компанией (SpringHill Entertainment) и медиа-компанией (Uninterrupted). Кроме того, ЛеБрон и его партнеры владеют 19 франшизами Blaze Pizza в Чикаго и Южной Флориде.

6. Стефен Карри

Доход - 74,4 миллиона долларов (30,4 - зарплата/призовые, 44 - доходы от спонсоров).

Стефен Карри Getty Images

Стефен Карри - второй самый высокооплачиваемый баскетболист в рейтинге. В 2017 году подписал новый контракт с Голден Стэйт Уорриоз, который стал первым в НБА на сумму 200 миллионов. За последние три сезона Карри является обладателем самой высокой зарплаты в лиге.

Карри - заядлый игрок в гольф, и он подписал спонсорское соглашение с Callaway в 2019 году. Также у него есть контракты с Chase, Fanatics и Under Armour. В 2017 году Карри основал компанию SC30, которая управляет инвестициями, партнерскими отношениями с брендами и благотворительными предприятиями.

Кроме того, у Стефена есть производственная компания Unanimous Media, которая сотрудничает с Sony Pictures. Первый фильм его компании под названием “Прорыв“ был выпущен в 2019 году.

7. Кевин Дюрант

Доход - 63,9 миллионов долларов (28,9 - зарплата/призовые, 35 - доходы от спонсоров).

Кевин Дюрант Getty Images

Еще один баскетболист в рейтинге - 31-летний форвард Бруклин Нетс Кевин Дюрант. В 2019 году, после трех лет в Голден Стэйт, Дюрант подписал четырехлетний контракт с Бруклином на сумму 164 миллиона долларов.

Примечательно, что попасть в ТОП-10 Кевину не помешало даже то, что практически весь сезон-2019/20 он пропустил из-за травмы, полученной во время финала НБА-2019.

Дюрант сотрудничает с Degree, Master & Dynamic, Nike, YouTube. Также он инвестировал средства в более чем 40 компаний, включая Postmates и инвестиционное приложение Acorns. Отметим, что у канала Дюранта на YouTube 800 тысяч подписчиков, и у его медиакомпании сделки с ESPN, Apple, Showtime и Fox.

8. Тайгер Вудс

Доход - 62,3 миллиона долларов (2,3 - зарплата/призовые, 60 - доходы от спонсоров).

Тайгер Вудс Getty Images

Тайгер Вудс - самый популярный и самый высокооплачиваемый гольфист в мире, однако большую часть его дохода составляют спонсорские контракты. Он сотрудничает с Bridgestone, Discovery Communications, Inc, Hero Motocorp, Monster Energy, Nike, Rolex, TaylorMade, Upper Deck.

В конце 2019 года компания HarperCollins приобрела права на мемуар Вудса под названием “BACK“. Также в 2019 году совместно с TaylorMade Тайгер создал набор утюгов.

Последний проект Вудса - Payne's Valley, это первое общественное поле для гольфа, которое он спроектировал. Откроется оно в 2020 году в Миссури.

9. Кирк Казинс

Доход - 60,5 миллионов долларов (58 - зарплата/призовые, 2,5 - доходы от спонсоров).

Кирк Казинс Getty Images

Кирк Казинс - первый в этом рейтинге игрок в американский футбол. В марте 2020 года 31-летний спортсмен подписал двухлетнее соглашение с Миннесота Вайкингс на 66 миллионов долларов, которое также включает бонусы в размере 30 миллионов.

Этот новый контракт сделал его самым высокооплачиваемым игроком НФЛ в период с июня 2019 года по июнь 2020 года. Среди спонсоров - Bose, CenturyLink, Nike, Panini.

10. Карсон Венц

Доход - 59,1 миллионов долларов (55,1- зарплата/призовые, 4 - доходы от спонсоров).

Карсон Венц Getty Images

В июне 2019 года Венц подписал четырехлетний контракт с Филадельфия Иглз на сумму 128 миллионов долларов, с подписным бонусом в размере 16,4 миллиона, а также опционным бонусом - 30 миллионов, которые ему выплатили в марте 2020 года.

Венц имеет обширный портфель спонсорских соглашений с Nike, NRG Energy, Bobcat, Amazon, Sanford Health, Bose, Scheels, BlackRidge Bank, Fanatics и Wheels Up.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри - самый высокооплачиваемый боксер года.