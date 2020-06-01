"Расизм идет на х*й": Беленюк - о массовых протестах в США

Борец поддержал протестующих.

Олимпийский призер по греко-римской борьбе и депутат Жан Беленюк высказался по поводу массовых протестах в США, которые начались после гибели афроамериканца при задержании правоохранительными органами.

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“Когда меня спрашивают сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов.

Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт - по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше!

Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на х..й, сегодня Я - Джордж Флойд“, - написал Беленюк в Instagram.

Отметим, что Мейвезер оплатил похороны погибшего при задержании в США афроамериканца.