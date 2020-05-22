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США разрешит спортсменам из других стран въезжать в страну

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Профессиональные спортсмены смогут вернуться в США, что позволит возобновить некоторые соревнования.
США откроет границы для профессиональных спортсменов
США откроет границы для профессиональных спортсменов
Getty Images

Министерство национальной безопасности США разрешило профессиональным спортсменам въехать в страну. Об этом сообщает The New York Times.

Министерство в своем заявлении указало, что иностранные игроки в бейсбол, баскетбол, гольф, хоккей и теннис, а также их семьи и основные сотрудники смогут вернуться в США. Это связано с тем, что президент США стремиться восстановить экономику и возобновить спортивные турниры.

“Профессиональный спорт приносит экономическую выгоду, а также общественную гордость и национальное единство. В сегодняшних условиях американцам нужен спорт“, - сказал исполняющий обязанности секретаря Департамента внутренней безопасности Чед Вольф.

Напомним, запрет на въезд в США иностранцев был введен из-за пандемии коронавируса. Также остановлены спортивные лиги НБА, НХЛ, МЛБ, МЛС, а теннисные турниры, которые проходят в США, уже частично отменены. Пока остается вопрос о проведении Открытого чемпионата США, который запланирован на период с 24 августа по 13 сентября.

Ранее сообщалось, как промоутер Боб Арум собирается привезти в США украинского боксера Василия Ломаченко.

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Теги: спорт, США
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