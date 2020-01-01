Организаторы "Пробега под каштанами" объяснили особенности нынешнего мероприятия ко Дню Киева

Рассказываем все, что нужно знать о "Пробеге под каштанами" в этом году.

В этом году в День Киева, 31 мая, традиционный “Пробег под каштанами“ впервые пройдет в формате благотворительной инициативы #ПробігONлайн. Что это значит и как присоединиться рассказали организаторы мероприятия.

ТОП-5 самых распространенных вопросов

1. Какая цель #ПробігONлайн

Помощь и социальная ответственность всегда была в ДНК проекта “Пробега под каштанами“, и поэтому оргкомитет решил объединить усилия и направить их на борьбу с COVID-19.

Реципиенты #ПробігONлайн: украинские врачи и медицинские учреждения – Центр детской кардиологии и кардиохирургии и больницы, о которых информирует Министерство здравоохранения Украины на своем ресурсе.

2. Механика #ПробігONлайн

Стать частью благотворительного движения, оставаясь дома, очень ЛЕГКО:

Зарегистрируйтесь на probig.kiev.ua и сделайте благотворительный взнос в размере 100 грн.

Загрузите информацию об участнике (собственное фото или логотип компании), добавьте слова поддержки медикам на странице #ПробігONлайн.

Поделитесь страницей или установите рамку #ПробігONлайн в Facebook.

Включите 31 мая 2020 в 09:00 #ПробігONлайн на главной странице probig.kiev.ua.

3. Нужно ли участнику бежать 31 мая 2020

В этом году организаторы просят каждого участника в День Киева остаться дома и НЕ выходить на пробежку. Не стоит забывать, что Пробег – это не про бег на дистанцию или на результат. Пробег – про ДОБРО и взаимопомощь. Нынешний формат предполагает благотворительное фан-участие в ОНЛАЙНЕ.

Главное помнить, что ваше участие – спасет жизнь!

4. Что будет 31 мая 2020

Ко Дню Киева организаторы готовят интерактивную программу в ОНЛАЙНЕ для участников #ПробігONлайн и гостей, которые 31 мая ВКЛЮЧАТ главную страницу probig.kiev.ua или зайдут в соцсети Пробега.

5. Можно ли принять участие командой

ДА. Начиная от 10 человек и до бесконечности можно зарегистрироваться на #ПробігONлайн. Физически преодолеть дистанцию команда не сможет, однако участники могут проявить свою корпоративную социальную ответственность.

На странице #ПробігONлайн обязательно будет информация о команде, количество участников, ссылка на сайт и фотография. Логотип команды появится в «карусели» в начале страницы. А 31 мая в прямом эфире мы объявим самые большие команды с количеством участников от 50 человек.

Заметьте, что инициатива #ПробігONлайн не предусматривает стартовых наборов и / или сувенирной продукции. Именно поэтому благотворительный взнос вдвое меньше, чем прошлогодние регистрации на Пробег.

Напомним, что встретиться на старте Пробега вживую участники смогут 30 мая 2021 на 28-м "Пробеге под каштанами". Все взносы, оплаченные заявки от участников, а также от корпоративных команд, будут сохранены и перенесены на 2021 год. Регистрация будет восстановлена после завершения #ПробігONлайн.

Ссылки

Страница инициативы #ПробігONлайн: https://probeg.kiev.ua/online/

Регистрация: https://auth.probeg.kiev.ua/

Страница инициативы в Facebook: https://www.facebook.com/Probegpodkashtanami/

Организаторы #ПробігONлайн:

БО "БФ "Пробег под каштанами"

Агентство маркетинговых коммуникаций "DIALLA"

Киевская городская государственная администрация, Департамент молодежи и спорта города Киева

Официальный партнер #ПробігONлайн: Компания Winner Group Ukraine