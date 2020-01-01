Украинский клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши

Волейбольный клуб может представлять Украину заграницей.

Волейбольный клуб Барком-Кажаны, которой базируется во Львове, принял решение участвовать в чемпионате Польши.

“Клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки на участие в нашем чемпионате. Для нас это большая честь.

Сейчас неизвестно, станут ли расширять чемпионат, ведь вспышка коронавируса еще не угасла. Однако рассмотреть эти предложения стоит“, - рассказал руководитель пресс-службы польской волейбольной лиги Камиль Складовски в интервью Przeglad Sportowy.

Отметим, что в 2020 году Барком-Кажаны выиграл первый этап украинской мужской Суперлиги.