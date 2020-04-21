Карантин в Украине продлят до 12 мая

Минздав предложит правительству продлить карантин в нашей стране.

В Украине собираются продлить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Как сказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, карантин продлят до 12 мая.

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"На ближайшее заседание правительства мы будем выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь".

Также Степанов отметил, что МОЗ порекомендует немного смягчить некоторые ограничения.

"Мы предложим смягчение карантинных мер. Например, прогулки в парке, но они будут четко ограничены в плане количества лиц и систем индивидуальной защиты во время этих прогулок. Также мы будем рекомендовать открыть для посещения наших музеев, но с соблюдением мер.

Будет смягчение, но все это будет четко регламентировано", - добавил Степанов.

Ранее сообщалось, что Кабмин разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина.